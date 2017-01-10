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Источник Правда.Ру

Пресса гадает по видео: У Лукашенко новая жена или няня детей?

Общество

Белорусские СМИ случайно сняли на видео новую спутницу президента Белоруссии Александра Лукашенко, когда он вместе с сыном Колей приехал на рождественскую службу в Свято-Духовой кафедральный собор Минска.

Пресса гадает по видео: У Лукашенко новая жена или няня детей?
Фото: АР

Видео, опубликованное телеканалом "Беларусь 1" свидетельствует о том, что президент Белоруссии прибыл в храм на Mercedes, Лукашенко сидел на заднем сиденье и вышел через правую дверь. Из левой двери сначала вышел Николай, а потом женщина в платке.

Как говорится в сообщении "Еврорадио", "вероятно, она сидела в машине между Александром Лукашенко и его младшим сыном". Отмечается, что другие источники, кроме телеканала "Беларусь 1", не имеют кадров прибытия президентского кортежа к храму. Общество гадает: "Неужели у белорусов наконец появилась первая леди?" Некоторые сошлись на мнении, что таинственной незнакомкой может быть одна из помощниц президента или воспитательница 12-летнего Коли.

Отметим, согласно открытым источникам, Александр Лукашенко с 1975 года женат на учительнице белорусского языка Галине Желнерович. Вместе они не живут, но официально и не разведены. Сын Николай был рожден вне брака. По версии белорусских СМИ, его матерью является бывший главврач больницы Управления делами президента, бывший личный врач Лукашенко — Ирина Абельская.

Ранее Александр Лукашенко приоткрыл тайну своей личной жизни. "С Галиной Радионовной я не живу давно — может быть, тридцать или сколько лет", — обмолвился президент Белоруссии. По словам политика, если он разведется, лучше от этого никому не будет.

Напомним, ранее астролог Павел Глоба заверил в том, что правление нынешнего президента этой страны Александра Лукашенко продлится полвекаВ эфире белорусского телеканала "Столичное телевидение" Глоба сказал об этом, когда его спросили о будущем республики.

Астролог заявили, что Александр Григорьевич Лукашенко останется у власти и повторит успех Фиделя Кастро, правившего страной 50 лет. В настоящее время Лукашенко находится еще только в начале этого срока, не пройдя и его половины.

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Темы Белоруссия Александра Лукашенко
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