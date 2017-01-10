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Источник Правда.Ру

Глава службы приставов высказался об отъеме единственного жилья должников

Общество

Глава Федеральной службы судебных приставов Артур Парфенчиков заявил, что предложение Минюста о частичном разрешении продавать за долги единственное жилье должников соответствует Конституции и не нарушает прав граждан.

Глава службы приставов высказался об отъеме единственного жилья
Фото: Fotodom.ru/DP

"Предложенный законопроект при обращении взыскания предусматривает гарантию на жилье, но в пределах установленных нормативов", — написал он в своем Twitter. Эта запись была сделана в ответ на пост бывшего детского омбудсмена Павла Астахова, который написал: "Конституция России гарантирует каждому право на жилье. А вот обязанности "платить по долгам" там нет, кроме налогов".

Артур Парфенчиков также отметил, что закон принимается "именно в соответствии с положениями Конституции" и "Минюст выполняет предписание Конституционного суда, обязавшего несколько лет назад установить такой порядок".

Напомним, ранее сообщалось, что Минюст России разработал законопроект, предусматривающий возможность обращения взыскания на единственное жилье должника. Данные меры основываются на том, что действующее законодательство нарушает баланс интересов между должником и кредитором в пользу первого.

Как сообщает ТАСС, документ находится на стадии общественного обсуждения. В обосновании своего предложения законотворцы ссылаются на постановление Конституционного суда от 14 мая 2012 года, в котором говорится, что имущественный иммунитет на жилые помещения, размеры которых превышают средние показатели, а их стоимость достаточна для удовлетворения требований кредитора, нарушает баланс законных интересов участников исполнительного производства.

То есть, согласно законопроекту, должно быть соблюдено два условия для продажи единственного жилья должника, если площадь помещения в два раза превышает законодательно утвержденную норму для должника и его семьи, а стоимость превышает двукратную стоимость жилого помещения, которое полагается им по закону. При этом должник не должен располагать деньгами и иным имуществом, которое можно было бы продать для возврата задолженности. После погашения долга должнику вернут остаток вырученных за жильё средств. Ему предлагают выделять минимальную сумму, которой хватит для покупки нового жилья, соответствующего по площади установленным нормативам.

Общественное обсуждение законопроекта Минюста на официальном портале проектов нормативных актов должно завершится 12 февраля.

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