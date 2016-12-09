Российских детей защитят от воздействия тюремной субкультуры

Следственный комитет и Минобрнауки подключились к выработке предложений по защите несовершеннолетних от влияния уголовной идеологии, сообщила член Совета по правам человека Яна Лантратова.

Фото: REX

"Уже сегодня с утра я общалась с представителями Следственного комитета и министерства образования, в ближайшее время, в понедельник, пройдет ряд встреч, на которых будут обсуждаться предложения", — сказала Лантратова на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса". Привлекать к помощи своим сверстникам намерены и самих подростков.

Напомним, накануне ответственный секретарь Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Яна Лантратова сообщила президенту России Владимиру Путину о проблеме распространения уголовной идеологии в образовательных учреждениях. Правда.Ру сообщала об этом.

"В тюрьме сидит человек и у него есть свои "смотрящие" на воле и связываются в том числе с детьми, с подростками в социальных учреждениях, устанавливают свои порядки. И детей, и подростков заставляют сдавать на так называемый общак для зоны. А если ребенок не может сдать деньги или не может украсть и совершить какое-нибудь преступление, он переходит в разряд "опущенных" — у него отдельная парта, отдельная посуда, его можно избивать, его можно насиловать", — рассказала ответственный секретарь СПЧ.

Она сообщила о том, что уголовная идеология насаждается не только в интернатах и детских домах, но и в обычных школах. В частности, речь идет о квартирах, в которых собирают подростков от 11 до 14 лет. Там употребляют наркотики, алкоголь и устраивают оргии.

Кроме того, пропаганда идет и в интернете через группы, распространяющие "идеологию воров в законе". В них зачастую состоят несовершеннолетние.

Распространение уголовной идеологии среди подростков Яна Лантратова назвала угрозой национальной безопасности.

Президент подчеркнул, что по этому направлению государство будет взаимодействовать с общественностью. Также глава государства поддержал предложение Лантратовой о создании межведомственной рабочей группы по изучению ситуации и выработке предложений по защите прав детей, в особенности находящихся в интернатах и в заключении.

О том, что проблема насаждения в детских учреждениях тюремной субкультуры правозащитники заявляли в начале этого года. В частности, глава СПЧ Михаил Федотов и Яна Лантратова отмечали, что в ряде российских регионов действует уголовная группировка "Арестантский уклад един", которая вымогает деньги у подростков. Причем не только у воспитанников детских домов и интернатов, но и проживающих в семьях и посещающих обычные школы.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня