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Источник Правда.Ру

Запрет боевиков на ТВ: Секретный плод сладок, а рейтинг — падок

Общество

В Госдуме хотят ограничить время для показа ужасов, а также фильмов, содержащих сцены насилия — боевиков и триллеров. Их могут разрешить показывать по ТВ строго с 00:00 до 04:00. Соответствующий законопроект планируется внести на днях на рассмотрение депутатов.

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Фото: REX

Сможет ли такая мера оградить детей от крови на экране, Правда.Ру спросила экспертов. Системный семейный психолог Виктория Мещерина считает, что это только усилит детский интерес к таким фильмам, ведь запретный плод сладок.

— Помогает ли такое "передвижение на глубокую ночь" защитить детей, или это "мертвому припарки"? Дети же все умеют искать в интернете.

— С одной стороны, я как мама выросших детей знаю, что некие ограничения в обществе дают свои результаты. Но результаты достаточно поверхностного характера. Потому что они начинают дружить семьями, подростки особенно, находить возможности смотреть это вместе, в каких-то местах, это все равно будет выходит на дисках. Я даже и не представляю себе, как нужно запретить, чтобы это все исчезло раз и навсегда.

А вот как психолог я еще очень хорошо знаю о двух эффектах. Первый эффект — запретный плод сладок, и интерес к боевикам взлетит на первое время, я думаю, на 50-70%. Даже те дети, которым это нафиг не нужно было, будут вынуждены обсуждать это все, просматривать. Потому что в этом будет флер взрослости, особенностей и еще чего-то, нужности в социальной группировке. То же самое было с айфонами, то же самое было с планшетами, определенными играми — это круто. И это круто не убьешь.

И второй эффект, который я очень хорошо знаю, это усталость бороться с детьми. И, в общем-то, махнуть рукой — так или иначе, они будут продолжать это смотреть. У родителей достаточно проблем с подростками, например, и через некоторое время все те, кто не выяснял отношения по поводу кровавых фильмов со своими детьми, тот и не будет их выяснять.

Вообще, регуляция жизни ребенка зависит, прежде всего, от родителей. Когда туда вмешивается государство, это не приносит тех плодов, на которые это рассчитано. Если у меня хороший контакт с моим ребенком, я могу с ним вместе посмотреть Хичкока, или какие-то хорошего уровня страшные кино, и удивительные кино, и того же Тарантино с какими-то объяснениями, я это делала до закона, и буду делать после. Если у меня плохой контакт с ребенком, мои отношения не подразумевают никаких объяснений по поводу того, что происходит в его жизни. И никакой закон не сделает душу большой, а туфельку маленькой. Как в Золушке. Будет повод еще уйти в какие-то нелегальные каналы, что принесет определенные деньги определенным кругам.

Сколько я не сталкиваюсь с помощью государства родителям, для меня там не хватает очень простой вещи, одного маленького шага. Запрещать запрещают, кстати, на очень разных уровнях, вплоть до московских округов, а помогать — не помогает никто. Что сделать с ребенком, которому запретили смотреть боевики, куда девать подростковый адреналин, какими способами еще открывать мир взрослой жизни, который так важен ему, где он еще демонстрирует свою крутость, кроме как обсуждения черт знает чего и черт знает где. В общем, этого звена, как правило, не хватает.

Член Академии Российского телевидения, генеральный продюсер "WMedia Group", лауреат "ТЭФИ" Сергей Кордо считает, что нужно сделать так, чтобы никто не хотел смотреть фильмы со сценами насилия. То есть менять жизнь людей.

— Что тогда останется показывать по ТВ? Чем каналы будут заполнять эфир? В целом, каковы последствия для российского телевидения?

— Насколько я знаю, и сейчас фильмы идут достаточно поздно, а так, идут из жизни семейной, во всяком случае, до 21 часов точно. Я не занимаюсь фильмопроизводством, я делаю передачи. По мне это лучше — передачами будем заполнять. Сейчас одни сериалы стоят. А так появятся квоты для телевизионных программ.

— То есть положительно относитесь, потому что появится возможность показывать программы?

— Думаю, депутатам надо жизнь людей менять к лучшему, чтобы тем для сценариев становилось значительно меньше. Тогда не надо будет назначать ночное время для показа решением Думы. А если и будут такого рода фильмы, то будут не столь депрессушными, и в них будет несколько другой смысл, и главные герои будут другие, а не бесконечные коррумпированные чиновники, или работники милиции, или депутаты. Вот чем бы Думе заняться.

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Темы дети телевизор Сергей Кордо Виктория Мещерина
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