Больше 280 сельских НКО получат поддержку государства

Почти каждая 8-я заявка НКО из села получила президентский грант от фонда "Перспектива". Фонд поддержки гражданской активности в малых городах и сельских территориях поддержал в этом году 289 из 2163 заявок.

Гендиректор фонда Александр Свинин уточнил, что в этом году важным изменением при распределении грантов было введение по поручению президента критериев оценки эффективности оказания социальных услуг НКО.

"Перспектива" появилась в этом году по инициативе Общественной палаты, поддержанной президентом РФ. За год фонд распределил 480 миллионов рублей на поддержку проектов НКО по возрождению малых городов и сельских территорий. По словам Свинина, в 5193 населенных пунктах России реализуются социальные проекты НКО, благодаря чему более 4,6 миллиона человек получили помощь от государства.

Среди направлений, которые поддерживает фонд, в частности, реализация социально значимых проектов, сохранение народных культурных традиций, профориентация молодежи в малых городах и сельских поселениях.

Как рассказали в "Перспективе", проекты-победители этого года получили поддержку от 50 тысяч до 5,5 млн рублей. "По итогам года мы договорились с Александром Бречаловым, секретарем Общественной палаты РФ, представить совместный отчет о деятельности Фонда "Перспектива" в 2016 году и результатах грантовых конкурсов президенту РФ. Проект такого отчета мы сегодня представляем журналистам, представителям НКО, всем заинтересованным лицам публично на пресс-конференции. В самое ближайшее время я с Александром Владимировичем Бречаловым направлю такой отчет президенту страны", - цитирует Свинина ТАСС.

Ранее глава государства призвал создать специальный орган для развития и государственного финансирования социально значимых НКО в конце прошлого года. По словам президента, государство должно оказывать помощь хорошо зарекомендовавшим себя общественным организациям социальной направленности. Такие НКО должны уметь решать задачи, стоящие перед государственными и муниципальными органами власти, подчеркнул президент РФ.

Президент также призвал региональные и муниципальные власти "поэтапно направлять НКО до десяти процентов средств региональных и муниципальных социальных программ, чтобы эти организации могли участвовать в оказании социальных услуг, которые финансируются из бюджета".

Летом этого года Госдума приняла закон о приносящих пользу обществу НКО. В частности, некоммерческим организациям, которые зарекомендовали себя как безупречные партнеры государства, было предложено установить статус "НКО — исполнитель общественно полезных услуг" и предоставлен ряд льгот.

Как накануне писала Правда.Ру, череда подготовки нормативно-правовых актов, которые регулируют деятельность некоммерческих организаций-исполнителей общественно полезных услуг уже завершается.

Общественная палата России поддержала проект постановления правительства о порядке формирования первого реестра некоммерческих организаций — исполнителей общественно полезных услуг.