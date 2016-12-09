Путин: Отвага и способность к подвигу — важнейшие качества россиян

В Кремле проходит приём по случаю праздника — Дня Героев Отечества. Глава государства Владимир Путин выступил с речью. Он заявил, что наша страна всегда будет чтить героев Отечества, их мужество остается в исторической памяти народа, подвиги защитников Родины, совершенные в различные исторические эпохи одинаково дороги.

"Герои Отечества всегда были и будут в России на особом, самом высоком счету. Проходят годы, даже столетия, но их мужество остается в народной памяти, в исторической памяти нашего народа ", — цитирует президента ТАСС.

"Мы никогда не забудем, как 75 лет назад на подступах к Москве советский солдат бросался под танки, защищая собой столицу, и как в наше время вызвал огонь на себя российский офицер, окруженный террористами ", — добавил глава государства.

Путин в ходе своего выступления также напомнил о предсмертных словах Магомеда Нурбагандова "Работайте, братья!", убитого боевиками, а после предложил поднять тост.

— Предлагаю тост — за Героев нашего Отечества, за Россию! — поднял бокал президент.

Кроме того, глава государства отметил, что отвага и способность к подвигу были и остаются важнейшим качеством национального характера народа России.

Напомним, на днях стало известно, что погибший в Сирии российский полковник Руслан Галицкий будет представлен к государственной награде посмертно. Как писала Правда.Ру, Руслан Галицкий скончался от ран, полученных при артобстреле боевиками так называемой "оппозиции" одного из жилых кварталов Алеппо.

Сегодня в Москве и еще двух городах страны начала работу выставка "Герои России, какими их не видел никто".

Инициатором проекта выступил фонд "Память поколений". Как отметила президент фонда Валентина Терешкова, "Необходимо говорить об истории, о наших великих людях и предках, и нынешних выдающихся соотечественниках — Героях России". "Мы хотим, чтобы в головах людей сформировалось другое отношение к ветеранам и проблемам общества. Работать в этом направлении очень трудно, но очень важно", — добавила она.

На фотовыставке представлены 33 работы. Фотографы представили свое видение ветеранов различных войн и общественных деятелей. Они стремились передать силу духа и любовь к жизни людей, которые, несмотря на полученные, зачастую очень тяжелые ранения, не опустили руки и продолжили помогать людям, ведут активный образ жизни и стали примером для подражания.

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