Ярмольник и Фоменко оправдываются за Крым и "русское быдло". ВИДЕО

Журналисты попросили Леонида Ярмольника и Николая Фоменко прокомментировать слова о "вульгарных россиянах", которые не знают, кто такие Сталин, Ленин и где находится Крым.

Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

"Вы уже 25-й за сегодня, кто задает мне этот вопрос. Я хочу сказать, что в этой статье все переврали, все наши слова были вырваны из контекста, мы говорили совсем о другом", — заявил газете ВЗГЛЯД Леонид Ярмольник.

В свою очередь Николай Фоменко также отказался пояснить свои слова. "Извините, я с незнакомыми людьми, тем более журналистами, по телефону не разговариваю", — сказал он.

Напомним, российские шоумены Леонид Ярмольник и Николай Фоменко в эфире латвийской радиостанции Baltkom обсудили тему цензуры в сфере культуры в России.

Так, Фоменко сказал, что сумасшедших в России "стало больше". Вспомнив Андрея Макаревича, он добавил, что те сумасшедшие, о которых он говорил ранее, сначала набрасываются на Макаревича, а затем откладывают смартфоны, "идут вечером бухать, берут гитару" и поют песни музыканта. В ответ на реплику ведущей, что, возможно, позиция критиков Макаревича обоснована, шоумен сказал: "Ни у кого никакой позиции нет. Была бы позиция, все бы стояли на площади", пишет Лента. ру.

Ярмольник в свою очередь добавил: "Вульгарные люди, которые тянут на себя одеяло любым способом и хотят, чтобы их заметили. Уверяю вас, если, например, я не боюсь это упоминать, вопросы касаются Крыма, я думаю, что 90 процентов из них не объяснят вам по географии, где Крым. Гарантирую вам".

Ранее высказываниями о россиянах отличился музыкант Андрей Макаревич. Напомним, неприязнь со стороны россиян певец заслужил своими антироссийскими высказываниями и действиями, когда, к примеру, назвал население страны "опухолью крымнаш", или поехал с концертом в павший Славянск летом 2014 года, чтобы выступить перед карателями, вошедшими в город.

Макаревич демонстративно поддерживает Украину в ее позиции по отношению к Донбассу, и даже снялся в агитационном ролике, который показывали на украинском телевидении перед 9 мая, где обвинил СССР в начале Второй мировой войны наравне с Третьим Рейхом.

Кстати, после этого Андрею Макаревичу предложили отказаться от российского гражданства в связи с его антироссийскими взглядами. С инициативой выступили коммунисты.

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