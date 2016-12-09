Выставка "Герои России" открылась в трех городах страны

Фотовыставка "Герои России, какими их не видел никто", открылась в День Героев Отечества, 9 декабря в Москве, Казани и Иркутске, сообщили ТАСС в пресс-службе проекта. Она будет работать до 9 января.

источник Pravda.Ru

Инициатором проекта выступил фонд "Память поколений". Как отметила президент фонда Валентина Терешкова, "Необходимо говорить об истории, о наших великих людях и предках, и нынешних выдающихся соотечественниках — Героях России". По ее словам, таким образом можно сформировать иное отношение к ветеранам и проблемам общества. Терешкова подчеркнула, что работать в этом направлении очень трудно, но важно.

На фотовыставке представлены 33 работы. Фотографы показали свое видение российских героев. В их числе военные и политические деятели, ветераны контртеррористической операции на Северном Кавказе, ветераны боевых действий в Афганистане, паралимпийцы, ученые и другие. Авторы фотовыставки стремились передать силу духа и любовь к жизни людей, которые, несмотря на полученные, зачастую очень тяжелые ранения, не опустили руки и продолжили помогать людям, ведут активный образ жизни и стали примером для подражания.

Кстати, как отметил на приеме по случаю праздника президент Владимир Путин, "Герои Отечества всегда были и будут в России на особом, самом высоком счету". Он добавил, что отвага и способность к подвигу были и остаются важнейшим качеством национального характера народа России.

Ежегодно 9 декабря в России отмечается памятная дата - День Героев Отечества. Эксперты год от года рассуждают на тему: откуда же берется героизм? Всем свойственно чувство самосохранения, но кто-то трусливо прячется, а кто-то, рискуя жизнью, спасает других или жертвует собой ради высоких идеалов. Но героизм не только в самопожертвовании. В противостоянии всяческой неправде. Должно ли быть место в подвигу в повседневной жизни?

Психологи говорят, что "героическая тема — это вопрос идеологии. Во время Великой Отечественной войны полковые газеты печатали статьи о том, что летчик такой-то совершил таран, а летчик такой-то направил свой горящий самолет на такой-то состав с горючим. Это очень хорошо ложилось на идею о том, что на миру и смерть красна".

Но разве какая-то идеология заставила доктора Леонида Рошаля и певца Иосифа Кобзона пойти к террористам. Читайте подробнее в материале Правды.Ру: Герои: "Никто, кроме нас!".

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