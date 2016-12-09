Интерес россиян к посланию президента-2016 побил все рекорды

Согласно данным ВЦИОМ, опубликованным на сайте организации, послание президента России к Федеральному собранию 1 декабря 2016 года вызвало у россиян рекордно высокий интерес за последние годы. Индекс интереса в 2016 г. составил 49 пунктов (при диапазоне от 0 до 100).

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На момент проведения опроса, указывается в сообщении ВЦИОМ, с основными положениями послания президента ознакомились 43% жителей страны, при том, что в прошлом году было только 35%.

За выступлением Владимира Путина в прямом эфире наблюдали 15% россиян и более четверти - 28% - следили за основными темами послания по новостям.

Индекс интереса - 49 пунктов - стал рекордным с 2004 года. В прошлом году, по данным ВЦИОМ, он составил 45 пунктов.

Респондентам, следившим за выступлением лично или узнавшим о его содержании из новостей, запомнились и понравились, прежде всего, предложения президента по медицине (12%), образованию (11%), внешней политике (9%). Затруднились выделить наиболее импонирующие им высказывания 48%.

86% участников опроса, знакомых с содержанием выступления президента, считают его интересным, следует из данных, полученных в ходе опроса. Три четверти респондентов (77%) выразили мнение, что глава государства "в целом понимает реальную ситуацию в стране".

Судя по высоким положительным оценкам, которые дали жители страны содержанию послания президента к ФС, каждый смог найти свою тему, поэтому и большинство высказываний главы государства воспринимались одобрительно.

"Полученные данные демонстрируют структуру запроса россиян к руководству государства. В число топовых услышанных тем вошли образование и здравоохранение, именно эта проблематика вызвала наибольшую эмоциональную реакцию. Очевидно, это - свидетельство попадания президента в общественный запрос", - прокомментировал результаты опроса руководитель исследовательских проектов ВЦИОМ Михаил Мамонов.

Насколько россиянам интересно послание президента ФС РФ показывает индекс интереса. Чем выше значение индекса, тем больше было внимание россиян к посланию. Индекс измеряется в пунктах и может принимать значение от 0 до 100. В опросе ВЦИОМ 3-4 декабря 2016 г. приняли участие 1600 человек в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках. Статистическая погрешность не превышает 3,5%.

Напомним, как рассказывала Правда.Ру, согласно результатам опроса проведенного Центром студенческой социологии, российская молодежь считает наиболее значимыми темами, затронутыми президентом РФ Владимиром Путиным в ежегодном послании Федеральному собранию, поддержку научных разработок и здравоохранения и борьбу с терроризмом и коррупцией.

При этом около двух третей опрошенных студентов (61%) знали о послании. С его содержанием полностью ознакомился каждый пятый респондент, частично - каждый второй. 37% опрошенных наблюдали за выступлением в прямом эфире, а 72% российских студентов узнали о содержании послания через СМИ.

По словам социологов, наибольшее одобрение студентов вызвали тезисы о том, что Россия должна начать зарабатывать на своих научных разработках (61%), что нужно продолжать активную деятельность по борьбе с терроризмом (53%), и квалификация учителей школ должна быть повышена (48%). Последнее место в списке значимых тем для студентов заняли тезисы об изменении налоговой системы (32%).

Нынешнее послание президента России Федеральному собранию было "обращено вовнутрь" и касалось в основном проблем нашей страны. Такие оценки превалируют в комментариях политиков и экспертного сообщества.

Стоит заметить, что послание стало в том числе и своего рода обобщением тем, о которых Владимир Путин говорил на различного рода форумах и мероприятиях в последнее время.

Напомним, свою речь глава государства начал с того, что подчеркнул невозможность запрета свободного мышления и обмена мнениями по вопросам политики и экономики. Президент отметил, что объединение граждан России вокруг патриотических ценностей произошло из-за понимания причин нынешних проблем и уверенности, что преодолеть их можно вместе.

Подробнее об этом читайте с материале обозревателя Pravda.Ru Олега Артюкова "Новые ориентиры: Что из послания президента нужно знать каждому".