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Источник Правда.Ру

Россия тонет в "паленой" водке

Общество

Росалкогольрегулирование представило печальную статистику. Только за первые шесть месяцев этого года было выявлено на 6% больше нарушений в сфере оборота алкоголя, чем за прошлый аналогичный период. Число правонарушений, связанных с выпуском и продажей алкоголя с поддельными акцизными марками, выросло в три раза. Таким образом, ведомство фактически признало полным провалом борьбу с левым алкоголем в стране.

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Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

В документ ведомства говорится, что значительная часть лицензиатов перешла в нелегальный сегмент. Число легальных розничных точек продаж алкоголя за четыре года сократилось на 25%. По экспертным оценкам, на сегодняшний день около 30% розничных точек, реализующих алкоголь, работает нелегально (без лицензии), пишет Life.ru.

Росалкогольрегулирование объясняет печальную статистику высокой доходностью незаконного алкобизнеса и относительно низким уровнем ответственности.

Проблему хотят решать ужесточением ответственности за продажу алкоголя без лицензии, ввести уголовное наказание для тех, кто не раз попадался на нелегальной продаже спиртного, а также жестче работать в интернете. В частности, разрешить досудебную блокировку сайтов, торгующих алкоголем.

Ранее Правда.Ру писала о скандальном инциденте на конкурсе "Человек года" в Якутии. В регионе, где, пожалуй, развернута самая серьезная антиалкогольная кампания, победителю конкурса выдали в подарок… бутылку водки.

В Якутии объём водки, употребляемой в расчёте на душу населения, в 1,5 раза больше, чем по России в целом. Там введен запрет продажи алкоголя с 8 вечера и до двух часов следующего дня. В 90 населенных пунктах республики торговля спиртным полностью запрещена, введение "сухого закона" сейчас инициируют ещё 10 сёл.

Однако итог такой жесткой политики пока неутешительный: по данным экспертов, 50-60% алкоголя в регионе продается незаконно.

При этом ученые признали: самым опасным наркотиком является алкоголь. Он даже обогнал по степени вредности героин. Эксперты считают, что подобные выводы весьма точно отражают реальную опасность наркотических веществ. "Лидерство" алкоголя тоже не является случайным — социальный вред данного продукта весьма велик. И происходит это потому, что большинство людей не воспринимают его как наркотик, а считают чем-то вроде лекарства от стресса или "приятной пищевой добавкой".

При этом пропаганда вреда алкоголя оказывается бессильной — в основном терпимое отношение к спиртному прививается еще в раннем возрасте, то есть в семье.

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