Судя по всему, россияне теряют вкус к жизни на широкую ногу: они становятся более прижимистыми и экономными. Меняются и их потребительские настроения. Причина такого явления понятна: доходы не растут, а выход страны из кризиса не очевиден.
Тренд на бюджетирование покупок более всего заметен среди потребителей продовольственных товаров. Средний чек покупки в Москве, по данным исследовательского холдинга "Ромир", в декабре 2016 года составил 775 рублей, что стало самым низким показателем за последние пять лет в Москве и в России.
Средний чек по всей России составил 591 рубль, что на 8,1% меньше, чем в декабре 2015 года, когда он был равен 643 рублям. При этом цены на потребительские товары за 2016 год выросли, по данным Росстата, на 5,4%. Таким образом, россияне сократили расходы на еду, несмотря на подорожание продуктов питания.
В исследовании "Ромира" учитывались покупки 35 тыс. россиян из 13 тыс. домохозяйств в 180 городах с населением более 100 тыс. человек.
Поездки на такси становятся короче и дешевле. Средний чек поездки в 2016 году составил 500 рублей, по данным департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
Переход на экономную модель поведения подхватил теневой сектор экономики. Россияне стали чаще приобретать нелегально произведенную табачную продукцию. По данным Nielsen и TNS Russia, доля контрабандной и контрафактной табачной продукции в России достигла самого высокого уровня за последние десять лет.
На нелегальные сигареты приходится от 2 до 4% российского рынка, тогда как год назад этот показатель был на уровне 1%. В масштабах страны это более 10 млрд сигарет в год.
Основным источником беспокойств для россиян, поменявших привычную модель шопинга, стали кризисные явления в экономике. Например, сохранение рабочих мест. На это указали 15% респондентов, опрошенных Nielsen. По поводу перспектив национальной экономики волновались 12% потребителей, 11% переживали из-за растущих цен на еду.
Все больше россиян во время шопинга охотятся за промоакциями, организованными ретейлерами, за распродажами и скидками.
Поиск промопредложений и выбор магазинов с более низкими ценами сохранили за собой статус основных стратегий экономии россиян и увеличивают свою популярность. Особенно преуспевают в поисках скидок и разного рода однодневных распродаж москвичи и петербуржцы.
Во время распродаж увеличение оборота, к примеру, магазинов бытовой техники и электроники составляет более 50%.
Стандартная конверсия (количество пользователей, ставших покупателями) у интернет-магазинов в обычные дни составляет 1,8%. В период распродажи она увеличивается до 2,5%.
Все более популярным каналом становятся магазины единой цены, такие как Fix Price, "Заодно", "Охапка", "Твоя цена" и другие. 80% россиян сказали, что когда-либо совершали покупки в таком формате магазинов, 67% российских потребителей посещали их за последние три месяца, 40% из них делают это раз в месяц и чаще.
По мнению экспертов, экономия во всем стала частью образа жизни, и даже некоторое улучшение экономической ситуации к концу 2016 года не стимулирует активность в отношении трат. Число россиян, считающих, что сейчас не лучшее время, чтобы тратить деньги, по-прежнему высоко и продолжает расти.
Под давлением сокращения доходов россиян оказался и рынок авто. Покупать стали меньше, и предпочтения отдаются моделям, которые подешевле. В январе 2017 года рынок авто в России, по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), сократился на 5%, упали продажи легковых и легких коммерческих автомобилей.
Покупки недвижимости стали скромнее: риелторы отмечают значительное снижение интереса к многокомнатным квартирам. Так, средняя площадь однокомнатной квартиры, представленной на первичном рынке квартир массового сегмента Москвы, снизилась с 43 кв. м в четвертом квартале 2014 года до 41 кв. м в четвертом квартале 2016 года (-4%). Двухкомнатные квартиры "сжались" в размерах за аналогичный период с 67 кв. м до 63 кв. м (-6,4%). "Трешки" потеряли в площади 7 кв. м (со 117 кв. м до 110 кв. м, или -6%).
При этом на рынке начали распространяться квартиры евроформата, главным образом студии, которые за счет совмещения жилых помещений и кухни характеризуются небольшой площадью. Хит сезона — квартира-студия в 16 "квадратов".
Эксперты единодушны: россияне стали рациональнее. Учатся жить по средствам. И в этом они стали больше походить на европейцев. Однако для того, чтобы такая потребительская модель стала нормой, должно смениться как минимум одно поколение.
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