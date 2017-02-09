Североморск встречает "Петра Великого" и "Адмирала Кузнецова"

Фото: AP

На рейде Североморска торжественно встречают экипажи авианосца "Адмирал Кузнецов" и тяжелого атомного ракетного крейсера "Петр Великий", вернувшихся из Сирии.

Моряки и летчики, принимавшие участие в операции по борьбе с терроризмом, выстроились в ангаре авианосца, где их приветствовали главком ВМФ РФ адмирал Владимир Королев вместе с командующим Северным флотом вице-адмиралом Николаем Евменовым.

За время дальнего похода, который начался 15 октября 2016 года, корабельная авианосная группа во главе с тяжелым атомным крейсером "Петр Великий" действовала в районах Северной, Северо-Восточной Атлантики и в Средиземном море, пройдя порядка 18 тысяч морских миль.

Помимо "Петра Великого" в группу в разное время входили большие противолодочные корабли (БПК) "Вице-адмирал Кулаков" и "Североморск", танкера "Сергей Осипов" и "Кама", спасательное буксирное судно "Николай Чикер", экипажи и летчики самолетов и вертолетов палубной авиации. БПК "Североморск" сейчас продолжает нести боевую вахту в Аравийском море и Индийском океане.

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