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Источник Правда.Ру

Мария Захарова: "Русские хакеры" взломали мозг Обамы

Общество

Доклад американской разведки о "русских хакерах", которые якобы пытались повлиять на ход выборов президента США с иронией прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

"Мне кажется, "русские хакеры" если что-то и взломали в Америке, то это две вещи: мозг Обаме и, конечно, сам доклад о "русских хакерах", - написала она на своей странице в Фейсбук.

Напомним, разведка США опубликовала несекретную часть доклада о якобы имевших место действиях российских хакеров с целью повлиять на президентские выборы в США. В документе утверждается, что конфиденциальные сведения Демократической партии США были переданы организации Wikileaks, интернет-сайту DCLeaks.com и хакеру Guccifer 2.0. Главным управлением Генерального штаба Вооруженных сил России (бывшим ГРУ).

На фоне непрекращающихся разговоров о российских хакерах и их атаках на США в Кремле заявили, что "серьезно устали" от обвинений, а представленный США доклад, по мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, больше напоминает "охоту на ведьм".

"Скажем так, у нас наблюдается серьёзная усталость от этих обвинений. Знаете, это уже напоминает, действительно, в полный рост "охоту за ведьмами". Мы понимаем, что наши американские коллеги в разные этапы своей истории проходили такие этапы "охоты за ведьмами". Мы помним эти периоды истории. Мы знаем, что потом они сменяются более трезвыми специалистами, более трезвыми подходами, всё-таки ориентируемыми на диалог, а не на эмоциональные такие припадки", - цитирует РИА Новости Пескова.

Правда.Ру ранее сообщала об этом докладе. Документ опубликовали ЦРУ, АНБ и ФБР. Авторы утверждают, что распоряжение о проведении соответствующей "кампании" якобы отдал лично Владимир Путин. Он же совместно с российским правительством стремился увеличить шансы Дональда Трампа на победу, полагает американская разведка.

Иначе говоря, Россию в очередной раз обвинили во "вмешательстве в американские выборы", но отказались предоставить какие-либо доказательства, сославшись на секретность разведки. При этом из доклада следовало, что американские спецслужбы делают выводы о "тайных операциях России по влиянию на выборы" по таким источникам, как репортажи российского телевидения и записи в соцсетях.

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Темы МИД России Барак Обама Мария Захарова российские хакеры
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