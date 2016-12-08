Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Государство просят защитить детей от тюремной субкультуры

Общество

В четверг президент России Владимир Путин проводит встречу с членами президентского совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

Одна из проблем, которая обсуждалась в ходе встречи, касалась влияния на детей тюремной субкультуры. Председатель "Союза добровольцев России" Яна Лантратова представила доклад на эту тему и в деталях описала проблемы, с которыми сталкиваются дети в школах и интернатах.

Президент России поручил представить программу по защите детей. Владимир Путин обратился к Яне Лантратовой с просьбой предоставить наработки для рассмотрения. Президент подчеркнул, что по этому направлению государство будет взаимодействовать с общественностью.

О том, что проблема насаждения в детских учреждениях тюремной субкультуры правозащитники заявляли в начале этого года. В частности, глава СПЧ Михаил Федотов и Яна Лантратова отмечали, что в ряде российских регионов действует уголовная группировка "Арестантский уклад един", которая вымогает деньги у подростков. Причем не только у воспитанников детских домов и интернатов, но и проживающих в семьях и посещающих обычные школы.

Ранее на встрече Владимир Путин заявил о необходимости конструктивного диалога между властью и гражданским обществом.

"Конструктивный, содержательный, уважительный диалог между властью различных уровней и представителями гражданского общества всегда нужен и, безусловно, крайне полезен", - подчеркнул глава государства. 

Темы совет по правам человека
Комментарии
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Десять причин позавтракать
Здоровье
Десять причин позавтракать
Девять самых сильных продуктов
Красота
Девять самых сильных продуктов
Комментарии
Актуальная аналитика
Магас
Власти Ингушетии и России активируют развитие республики
Практика
Герои: "Никто, кроме нас!"
Власть
Четверть века без Союза: К юбилею Беловежских соглашений
Читательский топ
Вашингтон раздражен Порошенко и занят поиском альтернативы
Леонид Ивашов: РФ должна уничтожить убийц российских медиков
Fakt: Правительство Польши снова могло погибнуть в авиакатастрофе
Генерал авиации рассказал о последствиях гибели "Су-33" на "Кузнецове"
Маттео Ренци проиграл из-за Крыма
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Украина
Вашингтон раздражен Порошенко и занят поиском альтернативы

Ожидается, что в 2017 году президент Украины сложит полномочия, якобы в связи с ухудшением состояния здоровья.

Вашингтон раздражен Порошенко и занят поиском альтернативы
Леонид Ивашов: РФ должна уничтожить убийц российских медиков
Ближний Восток
Леонид Ивашов: РФ должна уничтожить убийц российских медиков
Происшествия
Fakt: Правительство Польши снова могло погибнуть в авиакатастрофе
Происшествия
Генерал авиации рассказал о последствиях гибели "Су-33" на "Кузнецове"
Ближний Восток
Леонид Ивашов: РФ должна уничтожить убийц российских медиков

Эксперт Pravda.Ru рассказал, какие действия предпримет Минобороны РФ в ответ на удар по военному госпиталю в Алеппо.

Леонид Ивашов: РФ должна уничтожить убийц российских медиков
Последние дни Обамы у власти: Отношения с Россией доводят до точки невозврата
США и Канада
Последние дни Обамы у власти: Отношения с Россией доводят до точки невозврата
Криминал
Мигрант изнасиловал и убил дочь сотрудника Еврокомиссии
Украина
Вашингтон раздражен Порошенко и занят поиском альтернативы
Россия
Андрей Караулов: Поражен, насколько плохо мы знаем свою страну

Известный телеведущий рассказал Pravda.Ru, что его больше всего поразило во время работы над фильмом "Россия Владимира Путина".

Андрей Караулов: Поражен, насколько плохо мы знаем свою страну
Леонид Ивашов: РФ должна уничтожить убийц российских медиков
Ближний Восток
Леонид Ивашов: РФ должна уничтожить убийц российских медиков
Общество
Скандал: Якутский трезвенник выиграл "Человека года" и получил бутылку водки
Общество
Историк объяснил, почему россияне мечтают вернуться в СССР
Игорь Буккер Герои: "Никто, кроме нас!" Игорь Буккер Любовь Степушова (Люлько) В Германии сформировался культ личности Меркель Любовь Степушова (Люлько) Вячеслав Шпаковский ТЕРН взлетает строго вертикально Вячеслав Шпаковский
Комментарии
Михаил Сафонов(Mail.Ru) МОК: России по-прежнему запрещено проводить международные соревнования
Геннадий Фомкин Болгария в вопросе газа переросла свой мазохизм?
Сергей Кравцов(Mail.Ru) Власти Германии не хотят расследования "педофильского эксперимента"
A M(Mail.Ru) Среда мигрантов превращается в клоаку
Вячеслав Кононов Вашингтон раздражен Порошенко и занят поиском альтернативы
Геннадий Фомкин Президент Радев: Я - генерал НАТО и всегда боролся за сильную Болгарию
A M(Mail.Ru) Среда мигрантов превращается в клоаку
A M(Mail.Ru) Водитель-таджик бросил людей подо льдом
Сергей Кравцов(Mail.Ru) Леонид Ивашов: РФ должна уничтожить убийц российских медиков
paratova80 Либералы решили вызвать дух КСО
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2016, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?