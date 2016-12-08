Государство просят защитить детей от тюремной субкультуры

В четверг президент России Владимир Путин проводит встречу с членами президентского совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

Одна из проблем, которая обсуждалась в ходе встречи, касалась влияния на детей тюремной субкультуры. Председатель "Союза добровольцев России" Яна Лантратова представила доклад на эту тему и в деталях описала проблемы, с которыми сталкиваются дети в школах и интернатах.

Президент России поручил представить программу по защите детей. Владимир Путин обратился к Яне Лантратовой с просьбой предоставить наработки для рассмотрения. Президент подчеркнул, что по этому направлению государство будет взаимодействовать с общественностью.

О том, что проблема насаждения в детских учреждениях тюремной субкультуры правозащитники заявляли в начале этого года. В частности, глава СПЧ Михаил Федотов и Яна Лантратова отмечали, что в ряде российских регионов действует уголовная группировка "Арестантский уклад един", которая вымогает деньги у подростков. Причем не только у воспитанников детских домов и интернатов, но и проживающих в семьях и посещающих обычные школы.

Ранее на встрече Владимир Путин заявил о необходимости конструктивного диалога между властью и гражданским обществом.

"Конструктивный, содержательный, уважительный диалог между властью различных уровней и представителями гражданского общества всегда нужен и, безусловно, крайне полезен", - подчеркнул глава государства.