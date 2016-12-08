Путин: Надо научиться воспринимать прошлое страны таким, как есть

Государство и гражданское общество — естественные союзники в достижении общих целей. А главная из них — благополучие наших людей.

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Об этом 8 декабря на встрече с членами президентского совета по правам человека и развитию гражданского общества заявил президент России Владимир Путин.

"Конструктивный, содержательный, уважительный диалог между властью различных уровней и представителями гражданского общества всегда нужен и, безусловно, крайне полезен", — подчеркнул глава государства. По словам Владимира Путина, в деятельности правозащитных организаций "не может быть и не должно быть каких-то ограничений".

Президент призвал правозащитников "чутко и оперативно реагировать на ситуации, в которых наши граждане сталкиваются с несправедливостью, равнодушием, формализмом, с ущемлением своих прав в самых разных сферах".

Глава государства отметив, что СПЧ работает с самыми разными направлениями общественной жизни (проблемы миграции, экологии, защита прав граждан в бытовых конфликтах и т. д.), выразил надежду, что совет уделит особое внимание деятельности социально ориентированных НКО.

По словам главы государства, подобные некоммерческие организации получать доступ к оказанию социальных услуг минимум на два года. При этом их допуск у исполнению услуг, финансируемых за счет бюджета, даст гарантии стабильности таким НКО.

"Мы не раз говорили о целесообразности дополнительных мер поддержки социально ориентированных НКО, представители совета самым активным образом участвовали в выработке предложений в этой сфере, и сейчас необходимые решения со стороны государства приняты", — подчеркнул президент.

Владимир Путин также заявил, что уроки истории должны объединять граждан страны."Нам нужно научиться воспринимать прошлое нашей страны таким, какое оно есть. Помнить и светлое, но и не забывать трагические страницы нашей истории. Я говорил об этом в Послании, повторю еще раз: уроки истории должны не разделять, а объединять нас, способствовать сохранению гражданского мира и согласия", — сказал Путин.