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Источник Правда.Ру

Российские студенты оценили послание президента

Общество

Результаты опроса Центра студенческой социологии показывают, что российская молодежь считает наиболее значимыми темами, затронутые президентом РФ Владимиром Путиным в ежегодном послании Федеральному собранию, поддержку научных разработок и здравоохранения и борьбу с терроризмом и коррупцией.

Российские студенты оценили послание президента

Как сообщает ТАСС, около двух третей опрошенных студентов (61%) знали о послании. С его содержанием полностью ознакомился каждый пятый респондент, частично — каждый второй. 37% опрошенных наблюдали за выступлением в прямом эфире, а 72% российских студентов узнали о содержании послания через СМИ.

Как рассказала координатор Центра студенческой социологии Ирина Володченко, наиболее важными темами, затронутыми в послании Путина, студенты считают образование (62%), здравоохранение (61%), борьбу с коррупцией (55%), мировую безопасность (51%). Меньше всего студентов интересуют такие темы, как бизнес (22%), внешние рынки (22%) и банковский и финансовый сектор (21%).

По словам социологов, наибольшее одобрение студентов вызвали тезисы о том, что Россия должна начать зарабатывать на своих научных разработках (61%), что нужно продолжать активную деятельность по борьбе с терроризмом (53%), и квалификация учителей школ должна быть повышена (48%). Последнее место в списке значимых тем для студентов заняли тезисы об изменении налоговой системы (32%).

"Наибольший отклик у студентов нашло высказывание президента о необходимости обеспечить финансирование долгосрочных проектов, поддержать талантливых ученых, чтобы они трудились в нашей стране (67%), и тезис о том, что успех России — в раскрытии талантов молодого поколения, ведь именно студенты — прочная опора России (64%)", — рассказала заведующая лабораторией политических исследований НИУ "Высшая школа экономики" Валерия Касамара.

По ее словам, студенты также поддержали заявление президента о том, что Россия не хочет противостояния ни с кем, не ищет и никогда не искала врагов. Меньше же всего российских студентов затронули заявления Путина о налоговой системе, банковском и финансовом секторе.

"Пока они не чувствуют себя людьми, готовыми заняться бизнесом, потому что живут от сессии к сессии и горизонт планирования у них слишком короткий. Но если мы посмотрим всероссийские статистические опросы, то у среднестатистического россиянина он не длиннее, — пояснила Касамара. — Студенты пока не видят себя налогоплательщиками, тема реформирования налоговой системы их не сильно волнует. Волнует то, что здесь и сейчас отражается на их жизни. Студентов больше беспокоит, смогут ли они найти работу".

Согласно результатам прошлого исследования центра, 94% российских студентов не состоит ни в каких партиях. Новый электронный опрос студентов проводился со 2 по 7 декабря. В исследовании приняли участие более 5 тысяч человек. 30% из числа респондентов опроса — студенты технических специальностей, 10% — гуманитарии, 12% изучают естественные и математические науки, 27% — социальные науки.

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