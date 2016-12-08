Власти Германии не хотят расследования "педофильского эксперимента"

Издание Sputnik Германия пишет о том, что недавний скандал вокруг берлинского Сената, который в 1970-х проводил "социальный эксперимент", передавая детей-беспризорников под опеку педофилам, наткнулся на "стену молчания".

Как ранее сообщали исследователи Геттингенского университета, жертвами "эксперимента" стали подростки в возрасте от 13 до 17 лет. Сенат направлял беспризорников в финансируемый им интернат для сирот Оденвальдшуле (земля Гессен), чтобы определить, "как будут развиваться молодые люди в подобной среде". В 2015 году школу закрыли после сообщений о том, что ее ученики подвергались сексуальным домогательствам в 1970-80-е.

Сейчас от Сената требуют детального расследования, однако дело не может сдвинуться с мертвой точки. По словам экс-министра по делам семьи Кристины Бергман, ныне входящей в независимую комиссию по расследованию сексуальных преступлений против детей, "это нельзя назвать темой прошлого".

"Замалчивание скандалов вокруг сексуального насилия является целой системой, и при этом нет никакой политической воли, чтобы разобраться с этой проблемой", — заявил основатель Сети жертв сексуального насилия Норберт Денеф.

Созданный около года назад орган должен заниматься расследованием любых форм сексуального насилия в отношении несовершеннолетних в ФРГ, однако эксперты отмечают, что у комиссии нет практически никаких полномочий. "Создается впечатление, что там возведена высокая стена молчания, в частности известными людьми, которые были представлены в Оденвальдской школе. Я могу предположить, что именно они помешали началу реального расследования", — сказал Денеф в интервью Sputnik.

Как сообщает издание, проводить слушания — то немногое, на что уполномочена комиссия. У нее нет доступа к документам, существуют проблемы с финансированием. При этом до 2019 года на деятельность комиссии будет предоставлено около 1,4 миллиона евро, на которые можно организовать лишь 500 двухчасовых конфиденциальных слушаний. На данный момент в очереди на разговор с членами комиссии уже стоит около 415 человек.

Напомним, ранее стало известно, что Сенат Западного Берлина в начале 1970-х проводил "социальный эксперимент" по передаче беспризорников под опеку педофилам. Об этом сообщил журнал Spiegel со ссылкой на исследование Геттингенского университета.

По данным исследователей, профессор психологии и педагогики Гельмут Кентлер, ныне покойный, убедил управление сената по делам молодежи в целесообразности такого опыта. Сенатор Берлина по делам образования, молодежи и науки Сандра Шерес назвала вскрывшиеся факты преступлением, за которое государство должно нести ответственность. Берлинский сенат открыл горячую линию для связи с жертвами, им может быть выплачена компенсация в размере до 10 тысяч евро.

Отметим, педофил может быть каким угодно — богатым или бедным, старым или молодым, образованным или неучем. Несмотря на то, что все они имеют ряд общих признаков, не стоит сразу записывать человека, соответствующего этим характеристикам, в педофилы. Но представление об этих признаках в сочетании с подозрительным поведением поможет избежать большой беды.

Усредненный портрет педофила таков: чаще всего это мужчина старше 30 лет. Среди сверстников друзей у него немного — буквально один-два. Если он состоит в браке, то отношения с женой у него "товарищеские", без секса. С работой у него все не слава богу — либо она низкоквалифицированная и малооплачиваемая, либо ее нет вовсе. Это может говорить о том, что за плечами такого человека — тюремное заключение, и работодатели предпочитают с ним не связываться.

Педофилы любят "детские" занятия — ими они интересуются сильнее, чем "взрослыми" увлечениями. Описывая детей, они используют в разговоре такие слова, как "невинный", "чистый", "ангельский" и другие, кажущиеся неуместными и чересчур экспрессивными. Хобби педофила гарантированно заинтересует ребенка. Это может быть коллекционирование дорогих игрушек, содержание экзотических животных или собирание моделей самолетов и автомобилей.

Жертвами одного и того же педофила, как правило, становятся дети примерно одного возраста. Кому-то нравятся совсем детсадовцы, кому-то — школьники. Поэтому у многих маньяков одна из комнат оформлена в соответствии с предпочтениями детей из той возрастной группы, которая ему наиболее интересна. Очень часто жертвами педофилов становятся дети, у которых вот-вот начнется переходный возраст. С одной стороны, сексом они уже интересуются, пусть и теоретически, с другой — еще совершенно неопытны.

Работу педофилы стараются выбирать такую, чтобы иметь возможность проводить как можно больше времени с детьми. Если же с работой не везет, педофил записывается волонтером в детские лагеря, кружки, секции и так далее — главное, чтобы он мог остаться с ребенком наедине.

Чаще всего жертвами педофилов становятся застенчивые дети, инвалиды или сироты. Их он подкупает вниманием, подарками и походами в интересные ребенку места — зоопарк, кино, на пляж, в кафе. Главное для маньяка — заручиться дружбой своей жертвы. Ребенку может польстить то, что взрослый человек относится к нему, как к равному, спрашивая его мнение и разговаривая с ним без сюсюканья.

На этом ощущении "взрослости" педофил потом и играет, предлагая своему юному другу посмотреть порнофильм, попробовать алкоголь или наркотики. В том, что дети привязываются к маньяку, нет ничего необычного — это так называемый "стокгольмский синдром". Ребенок, привыкший к своему старшему товарищу, начинает искать его одобрения и старается во всем ему угодить. Поэтому зачастую ребенок оправдывает поступки педофила, объясняя их заботой.

Педофилы нередко подбираются к ребенку через его мать, если семья неполная. Будучи вхожим в дом своей жертвы, маньяк получает огромную свободу действий. Если мать к тому же работает, в распоряжении любителя детей оказывается целый день. В достижении своих целей педофил очень терпелив. Он может составить себе целый список жертв и работать над развитием отношений с ними — авось где-нибудь, да получится.

При этом многие маньяки искренне считают, что не делают ничего плохого, а только помогают ребенку — мол, со мной он узнает то, о чем другие с ним не поговорят. Почти у всех педофилов есть коллекция порнографии, над которой они трясутся и чахнут, как царь Кощей над златом.

Многие также просят сувениры на память у своих жертв. Отказаться от своих трофеев педофилы не могут, кажется, физически. Один из факторов, работающий против маньяков — то, что дети вырастут и по-новому взглянут на события многолетней давности. Часто педофилов не привлекают к ответственности до тех пор, пока их жертвы не подадут голос, чтобы отомстить за себя и защитить других детей.

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