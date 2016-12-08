Лабутены, Трамп и Собчак: Что интересовало россиян в 2016 году?

Компания "Яндекс" провела исследование о популярности поисковых запросов российских пользователей в 2016 году. Выяснилось, что мем "Лабутены" у россиян вызвал больший интерес, чем новые iPhone.

Лидерами в категории "События" в этом году стали выборы в России и США. При этом главным "мужчиной" года стал избранный президент Соединённых Штатов Дональд Трамп. У "женщин" список возглавляет Ксения Собчак. В топ женщин также вошла Марго Робби, сыгравшая роль подружки Джокера Харли Квинн в фильме "Отряд самоубийц". В разделе "главные премьеры года" всех обошли новые модели IPhone.

Самыми резонансными трагическими происшествиями стали крушение самолета в Ростове, убийство ребенка няней в Москве и конфликт в Нагорном Карабахе. Как отмечает Яндекс, пользователей также интересовали события, связанные с болезнями — эпидемией свиного гриппа и вирусом Зика. В последний раз, по данным компании, такое было в 2014 году, когда в топе оказалась эпидемия Эболы.

Согласно исследованию, Летние Олимпийские Игры 2016 года в Рио-де-Жанейро (без учета скандала с допингом) обошли по запросам чемпионат Европы по футболу и мировое первенство по хоккею в России.

Финальный матч Евро-2016 между Францией и Португалией не попал в топ-10. В Рунете чаще искали матчи своей национальной сборной с Уэльсом и Словакией, матч Исландии с Англией также оказался популярнее финала. После выступления сборной Исландии количество запросов про эту страну резко увеличилось: в основном искали информацию о стране или "где Исландия на карте".

В каталоге "Сериалы" наибольшим интересом пользовались — "Игра престолов" и "Физрук". Среди игр всех обошла Slither. io — браузерная игра, в которой необходимо управлять червём и поглощать шарики. Самым популярным "фильмом" стал "Отряд самоубийц", обошедший "Дедпула" и "Зверополис".

Лидером в категории "Мемы" стали "Лабутены", обогнавшие "В Питере — пить" и "Денег нет, но вы держитесь".

Напомним, ранее фонд "Общественное мнение" выяснил у россиян, каким источникам новостей они больше доверяют. Оказалось, что новостям из интернета сегодня больше верит почти половина жителей России — 48%. При этом 47% из них старается узнавать новости из нескольких источников. Не доверяют интернет-новостям лишь 17% респондентов.

Большинство респондентов обычно читают новости на сайте новостном сайте ВГТРК vesti. ru (21%), по 16 % россиян отдают предпочтение РИА Новости и сайту газеты "Аргументы и факты", еще 12% респондентов читают новости на "Ленте".

При этом почти половина россиян (47%) стараются получать информацию из нескольких источников, а почти треть (29%) предпочитают пользоваться одним-двумя изданиями. Однако большинству респондентов (53%) неважно, с каких сайтов узнавать новости, а конкретные интернет-издания предпочитают 20% опрошенных.

Почти половина россиян (48%) доверяют новостям из интернета, и только 17% — не доверяют.

Треть россиян (37%) считает, что российское телевидение и интернет-СМИ освещают и комментируют важные события в России и в мире примерно одинаково, и еще треть (37%) — что по-разному. Если же сообщения по телевидению и в интернете противоречат друг другу, то 32% респондентов склонны доверять новостям на телеканалах, а 30% — интернет-источникам.

Опрос проводился 10 января среди 1,5 тысяч совершеннолетних россиян. Интервью по месту жительства проводилось в 104 населенных пунктах 53 регионов России. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

При этом, данные опроса "Левада-центра" говорят о том, что свыше половины россиян (53%) никогда не делали покупки в интернет-магазинах и в будущем не планируют этого делать.

11% опрошенных заявили, что делают покупки в интернете довольно часто, 23% — "считанное число раз", 10% ничего не покупали в интернет-магазинах, но планируют делать это в будущем.

В результате исследования выяснилось, чаще всего россияне бронируют в интернете билеты на самолет или поезд (20%), 16% опрошенных — билеты в театр и на концерты, 12% бронируют через интернет гостиницу или заказывают туристический тур.

Стало известно, что 16% опрошенных россиян никогда не бронировали билеты на самолет, поезд или концерты с помощью интернета, но собираются делать это в будущем. 17% респондентов собираются начать бронировать в интернете отели или туристический тур.

Социологический опрос был проведен 9 — 12 сентября в 137 населенных пунктах. В нем приняли участие 1 тысяча 600 россиян.

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