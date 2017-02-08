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Источник Правда.Ру

Юрист: "Реальный срок для Навального? Пора бы"

Общество

Юрист Илья Ремесло по просьбе "Правды.Ру" прокомментировал обвинительный приговор, который Ленинский районный суд Кирова вынес Алексею Навальному и предпринимателю Петру Офицерову по делу "Кировлеса".

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Ранее прокуратура попросила приговорить Навального и Офицерова к пяти и четырем годам условно. Кроме этого, гособвинение попросило взыскать с каждого подсудимого штраф 500 тысяч рублей.

По мнению Ильи Ремесло, дело было рассмотрено судом объективно.

"Были заново заслушаны все свидетели, многие из которых прямо сказали, что считают договор обвиняемых с "Кировлесом" невыгодным и несоответстветствующим интересам предприятия. В частности, замдиректора "Кировлеса" выступала по этому поводу", — напомнил юрист. Он назвал решение суда правильным.

При этом Илья Ремесло сомневается в реальном сроке для Алексея Навального. "Хотя, в принципе, так и должно быть, потому что он уже трижды судимый человек", — добавил он.

Попытки оспорить судебное решение, по его мнению, "довольно смешны".

"Хотя бы такая деталь выдает совершенное преступление: они использовали вместе с подельником, Офицеровым, зашифрованную связь, говорили иносказательно обо всем, все скрывали и т. д. Зачем это делать, если речь идет об обычной хозяйственной деятельности? И то, как Навальный от этого пытался избавиться… Его адвокат заявлял требования об исключении результатов прослушки из материалов дела. Они всё прекрасно понимали. И понимают сейчас, что они в тот момент делали, что они совершали хищение", — подчеркнул юрист.

Илья Ремесло прокомментировал заявление Леонида Волкова о продолжении кампании по допуску Навального к участию в президентских выборах.

Юрист уверен, что поучаствовать в выборах блогеру не удастся.

"А собирать деньги… Да, он пользуется наивностью людей или каких-то спонсоров, которые по-прежнему что-то продолжают давать. Мы же не думаем, что эти биткоины ему присылают бабушки какие-то… Это присылают люди из-за границы, которые заинтересованы в его поддержке. У него только получится и дальше собирать с этих людей деньги, а больше ничего", — заключил Илья Ремесло.

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