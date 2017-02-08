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Источник Правда.Ру

Первое заседание оргкомитета Фестиваля молодежи и студентов: Главные темы

Общество

Сочи - идеальное место для проведения Фестиваля молодежи и студентов в 2017 году, считает глава оргкомитета Всемирного фестивали молодежи и студентов (ВФМС), первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко. Но список  городов, где будут проходить мероприятия фестиваля, можно еще расширить.

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Об этом Сергей Кириенко заявил в ходе первого заседания организационного комитета XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС). Организационный комитет по подготовке к фестивалю, который пройдет в Сочи в октябре этого года, был образован в соответствии с указом президента России Владимира Путина.

"Думаю, что с точки зрения той инфраструктуры, которая в Сочи была под Олимпиаду, это с экономической точки зрения самая правильная вещь, мы полностью загружаем инфраструктуру Сочи", - сказал Сергей Кириенко".

Он отметил, что в программе фестиваля заложена возможность для делегатов посетить практически всю территорию России, от Калининграда до Владивостока и Севастополя. "А с точки зрения того, чтобы собрать 20 тысяч человек, конечно, инфраструктура Олимпийского парка в Сочи подходит просто идеально", - заявил глава оргкомитета Фестиваля.

При этом Кириенко добавил, что поведение в России Всемирного фестиваля молодежи и студентов - хорошая возможность ещё раз определить, что такое молодёжная политика в стране, что должно делать государство, что может делать сама молодежь.

Кроме того, по мнению Сергея Кириенко, список городов, в которых будут проходить мероприятия Фестиваля, хорошо было бы и расширить.  

"Я бы предложил подумать над расширением количества городов", - сказал Кириенко на первом заседании оргкомитета фестиваля.

Он подчеркнул, что навязывать субъектам РФ проведение мероприятий в рамках фестиваля не стоит, "но надо дать возможность регионам, если у них будет такое желание и готовность, взять на себя финансирование региональных программ".

"Чем в большем количестве регионов смогут побывать международные участники Всемирного фестиваля, тем лучше. И они страну увидят шире, и для регионов то что они станут участниками ВФМС, важно", - заключил он.

В свою очередь, заместитель член оргкомитета фестиваля Михаил Гусман сообщил о создании рабочих групп по проработке ключевых вопросов подготовки Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

"Очень важно насытить фестиваль разговором о самых важных проблемах. Необходимо, чтобы это был разговор о том, что сегодня действительно волнует молодежь. Современные вызовы в чем-то пришли к нам из прошлого, в чем-то они новые, и это не только вопросы прав молодежи, но и вопросы борьбы с международным терроризмом, радикализмом, с опасностью климатических катастроф, голодом и бедностью", - сказал Гусман.

"Нужно понимать, что есть темы, которые более актуальны для молодежи Европы, есть темы, которые более актуальны для молодежи Африки, и создать такую повестку дня, которая будет интересна и для разных категорий, и одновременно для всех, это задача тех рабочих групп, которые образованы сегодняшним организационным комитетом и которые будут работать по подготовке фестиваля", - цитирует члена оргкомитета фестиваля ТАСС.

Рабочие группы займутся разработкой культурной, спортивной и научно-образовательной программ фестиваля.

Кроме того, созданы по международному взаимодействию, вопросам безопасности, транспортному обеспечению, работе с волонтерами. В то же время в оргкомитете не исключили, что количество рабочих групп может увеличиться.

Напомним, как сообщала Правда.Ру, Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет с 14 по 22 октября 2017 года. Ключевые события пройдут в Олимпийском парке Сочи. Около 2000 иностранных делегатов в первые дни фестиваля отправятся во Владивосток, Екатеринбург, Москву, Санкт-Петербург, Симферополь, Севастополь и Калининград. Общее предполагаемое количество участников фестиваля - 20 тыс. человек, которые должны пройти этапы конкурсного отбора.

31 января Россия провела в штаб-квартире ООН презентацию XIX Всемирного фестивалямолодежи и студентов. 

По словам врио руководителя Федерального агентства по делам молодежи Алексей Паламарчук, заявки на участие в фестивале подали уже более 120 стран. "Мы получаем огромное количество заявок. Большой интерес проявляют, как иностранные, так и российские участники. Это и европейские страны, и Латинская Америка, Азия и Океания. На сегодняшний день представители более 120 стран уже зарегистрировались на сайте Russia2017. com", - рассказал Паламарчук журналистам в ООН. Он подчеркнул, что активное участие намерены принять страны СНГ, заявки поступают также из Украины.

Напомним, презентация предстоящего Всемирного фестиваля молодежи и студентов прошла в рамках открывшегося в штаб-квартире всемирной организации Молодежного форума Экономического и социального совета ООН (ЭКОСОС). Фестивали молодежи и студентов проходят с 1947 года. Наша страна принимала форумы дважды - в 1957 и 1985 годах. Причем первый из них стал самым массовым за всю историю проведения фестивалей. Тогда в Москву приехали 34 тысячи делегатов из 131 страны мира.

Фестиваль в 2017 году станет девятнадцатым по счету. Заявка на проведение XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов была подана по поручению президента России Владимира Путина. В ноябре 2015 года на сессии генассамблеи ВФДМ в Гаване заявка нашей страны была одобрена. Причем она стала единственной, получившей поддержку Федерации.

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