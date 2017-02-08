Росавиация закрывает авиакомпании за грозящие рухнуть самолеты

Росавиация аннулировала сертификаты эксплуатанта авиакомпаний "Бурятские авиалинии"" и "Пионер — региональные авиалинии". Об этом говорится в сообщении Федерального агентства воздушного транспорта.

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"Бурятские авиалинии" выполняли пассажирские рейсы на самолете Ан-24РВ, у которого истек срок ресурса одного из двигателей, следует из сообщения. Ресурс двигателя истек и у вертолета Ми-8ТВ, добавили в Росавиации.

"Это грубейшее нарушение норм летной годности напрямую влияет на безопасность полетов и может быть причиной серьезного авиационного происшествия, вплоть до катастрофы", — подчеркнули в ведомстве.

Согласно сообщению, авиаперевозчик "Пионер — региональные авиалинии" также нарушил воздушное законодательство. Он выполнял полеты на самолетах других авиакомпаний, которые не включены в собственный сертификат эксплуатанта, пояснили в Росавиации.

Одним из таких лайнеров был Ан-24РВ "Бурятских авиалиний", отмечается в сообщении.

"Обе авиакомпании подвергали самому серьезному риску безопасность полетов, преднамеренно ставя в рейс самолет, не прошедший своевременное техническое обслуживание", — заключили в ведомстве.

Напомним, как сообщала Правда. Ру, в конце декабря прошлого года, в связи с требованием "Росавиации" проверить находящиеся в эксплуатации лайнеры марки Sukhoi Superjet 100 на предмет дефекта хвостовых стабилизаторов, ведущая российская авиакомпания "Аэрофлот" в пятницу отменяла свыше 20 своих рейсов из столичного аэропорта "Шереметьево".

А ранее "Аэрофлот" отказывался от полетов в Якутск. Причиной такого решения стали сборы, введенные аэропортом Братска, который использовался как запасной аэродром при полетах в Якутск. Руководство аэропорта потребовало от "Аэрофлота" заключения коммерческого соглашения и оплаты дополнительного сбора, что делало рейсы в Якутск заведомо убыточными. В результате было решено приостановить полеты не только в Братск, но и в столицу Якутии.

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