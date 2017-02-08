Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Украина: рокировка для Трампа?
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Росавиация закрывает авиакомпании за грозящие рухнуть самолеты

Общество

Росавиация аннулировала сертификаты эксплуатанта авиакомпаний "Бурятские авиалинии"" и "Пионер — региональные авиалинии". Об этом говорится в сообщении Федерального агентства воздушного транспорта.

359269.jpeg
Фото: AP

"Бурятские авиалинии" выполняли пассажирские рейсы на самолете Ан-24РВ, у которого истек срок ресурса одного из двигателей, следует из сообщения. Ресурс двигателя истек и у вертолета Ми-8ТВ, добавили в Росавиации.

"Это грубейшее нарушение норм летной годности напрямую влияет на безопасность полетов и может быть причиной серьезного авиационного происшествия, вплоть до катастрофы", — подчеркнули в ведомстве.

Согласно сообщению, авиаперевозчик "Пионер — региональные авиалинии" также нарушил воздушное законодательство. Он выполнял полеты на самолетах других авиакомпаний, которые не включены в собственный сертификат эксплуатанта, пояснили в Росавиации.

Одним из таких лайнеров был Ан-24РВ "Бурятских авиалиний", отмечается в сообщении.

"Обе авиакомпании подвергали самому серьезному риску безопасность полетов, преднамеренно ставя в рейс самолет, не прошедший своевременное техническое обслуживание", — заключили в ведомстве.

Напомним, как сообщала Правда. Ру, в конце декабря прошлого года, в связи с требованием "Росавиации" проверить находящиеся в эксплуатации лайнеры марки Sukhoi Superjet 100 на предмет дефекта хвостовых стабилизаторов, ведущая российская авиакомпания "Аэрофлот" в пятницу отменяла свыше 20 своих рейсов из столичного аэропорта "Шереметьево".

А ранее "Аэрофлот" отказывался от полетов в Якутск. Причиной такого решения стали сборы, введенные аэропортом Братска, который использовался как запасной аэродром при полетах в Якутск. Руководство аэропорта потребовало от "Аэрофлота" заключения коммерческого соглашения и оплаты дополнительного сбора, что делало рейсы в Якутск заведомо убыточными. В результате было решено приостановить полеты не только в Братск, но и в столицу Якутии.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!

Комментарии
Не забудьте присоединиться к "Правде.Ру" в "Telegram". Мы рады новым друзьям
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Блинчики с творогом
Рецепты
Блинчики с творогом
Маски для густых волос
Красота
Маски для густых волос
Комментарии
Актуальная аналитика
Как заработать
Русский Дальний Восток станет Диким Западом
Бизнес
Рейдерство в законе: как это происходит
Здоровье и профилактика
Неча на мигрантов пенять, коли руки немыты
Читательский топ
Ветеран КГБ раскрыл страшный провал ЦРУ на Украине
Ученые рассказали, почему киты и дельфины выбрасываются на берег
Почему Райкин объявил россиян некрофилами
Трампа призвали рассекретить документы о вмешательстве США в дела Украины и Сирии
Шойгу рассказал, что Россия сделает с флотом НАТО у Крыма
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
Ветеран КГБ раскрыл страшный провал ЦРУ на Украине

Данные в рассекреченном докладе об антисоветских настроениях на Украине Pravda.Ru прокомментировал Михаил Любимов.

Ветеран КГБ раскрыл страшный провал ЦРУ на Украине
Ученые рассказали, почему киты и дельфины выбрасываются на берег
Наука и техника
Ученые рассказали, почему киты и дельфины выбрасываются на берег
Культура
Почему Райкин объявил россиян некрофилами
Мир
Трампа призвали рассекретить документы о вмешательстве США в дела Украины и Сирии
Культура
Почему Райкин объявил россиян некрофилами

Режиссер выразил сожаление из-за того, что, по его словам, в российском обществе нет "нравственной прививки".

Почему Райкин объявил россиян некрофилами
Лукашенко в отношениях с Россией и Западом пошел ва-банк
Мир
Лукашенко в отношениях с Россией и Западом пошел ва-банк
Общество
Родные убитого боевиками лесника из Дагестана рассказали о его подвиге
Партии
"Свободная Россия" советует Украине войну на уничтожение
Мир
Ветеран КГБ раскрыл страшный провал ЦРУ на Украине

Данные в рассекреченном докладе об антисоветских настроениях на Украине Pravda.Ru прокомментировал Михаил Любимов.

Ветеран КГБ раскрыл страшный провал ЦРУ на Украине
Трампа призвали рассекретить документы о вмешательстве США в дела Украины и Сирии
Мир
Трампа призвали рассекретить документы о вмешательстве США в дела Украины и Сирии
Культура
Почему Райкин объявил россиян некрофилами
Мир
Рассекречен доклад ЦРУ: Где на Украине ждали вторжения США
Дмитрий Нерсесов Русский Дальний Восток станет Диким Западом Дмитрий Нерсесов Любовь Трофимова Рейдерство в законе: как это происходит Любовь Трофимова Юрий Носовский Неча на мигрантов пенять, коли руки немыты Юрий Носовский
Комментарии
vkontakte_367523819 Шантаж или предательство? Лукашенко откажется от российской нефти
vkontakte_378129471 "Магов и экстрасенсов никто к врачам приравнивать не собирается"
Vladimir Prest (Prosvetov) Ветеран КГБ раскрыл страшный провал ЦРУ на Украине
АЛЕКСАНДР РЕБРОВ Райкин объяснил свои слова о "некрофильской" России
Яков Гаврик Командир батальона "Сомали" Гиви убит в Донецке
Марина Еленина Настоящий убийца из Fox News по имени Билл О'Рейли
Spassky Kochan "Евровидение" на Украине под угрозой из-за национального скандала
Evgenija Ivanova Командир батальона "Сомали" Гиви убит в Донецке
Evgenija Ivanova Командир батальона "Сомали" Гиви убит в Донецке
Evgenija Ivanova Командир батальона "Сомали" Гиви убит в Донецке
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?