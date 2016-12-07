В Москве героям вручили медали "Спеши делать добро"

Семь человек и две организации были награждены 7 декабря медалью уполномоченного по правам человека в России "Спеши делать добро". Награды вручают за самоотверженность, героизм и мужество, проявленные в условиях угрозы нарушения прав и свобод человека.

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Одиннадцатая церемония прошла в Галерее искусств Зураба Церетели. Награждение приурочено к празднованию Дня прав человека.

В этом году среди получивших награду санитарка, вызволившая шесть человек из горящего психоневрологического интерната; шестиклассник, спасший четырёхлетнего мальчика; международная школа-интернат, выпустившая более четырех тысяч воспитанников из 85 стран мира.

"Мы, эксперты из числа уполномоченных по правам человека и правозащитников, долго думали, какие критерии нужны для того, чтобы определить девять победителей этого конкурса. В прошлом году это были люди, отличившиеся в отдельных ситуациях, проявившие героизм и мужество. А 2016 год был посвящён людям, которые системно работают в этом направлении, помогая и тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию, инвалидам, детям-сиротам — системно делая добро. И мы, уполномоченные по правам человека, выбрали из более чем 100 заявок девять достойных победителей, которых сегодня будем чествовать", — сказала омбудсмен Татьяна Москалькова, открывая торжественную церемонию награждения.

Среди награжденных - заместитель председателя поискового объединения "Военный историк" Лев Марченков из Калужской области, который посвятил себя увековечиванию памяти бойцов, павших в Великой Отечественной войне. На свои личные средства и средства подвижников объединения Марченков отвозит найденные останки солдат на родину и предает их земле, на сегодняшний день захоронено более двух тысяч защитников отечества, сообщает РИА Новости.

За существенный вклад в дело социально-психологической реабилитации тяжелобольных детей к награде представлен руководитель некоммерческой организации "Больничный клоун" Константин Седов из Татарстана.

Больничные клоуны — это профессиональные актеры, режиссеры и музыканты, которые регулярно посещают отделения детских больниц, хосписов и детских домов и дарят радость зачастую безнадежно больным детям.

Международной центр образования "Интердом" имени Е. Д. Стасовой (Ивановская область) награждён за многолетнюю работу по воспитанию и обучению детей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах.

История "Интердома" началась в 1933 году. За годы своей деятельности центр образования подарил кров детям политзаключённых, детей антифашистов, погибших или находившихся в подполье. В годы Великой Отечественной войны здесь обрели дом дети из оккупированных фашистами территорий, в том числе, блокадного Ленинграда. За время своего существования школа-интернат выпустила более четыре тысяч воспитанников из 85 стран мира.

К награде также был представлен тверской хоспис "Анастасия" для тяжелобольных, находящихся в терминальной стадии онкологических заболеваний.

Лауреатом стала Ирина Дрозденко (Ленинградская область), которая помогает инвалидам в трудовой интеграции. В 2015 году Дрозденко открыла мультицентр для молодых людей с ограниченными возможностями здоровья. Проживая в нем, инвалиды проходят обучение, приобретают профессию и гарантированно трудоустраиваются.

Награды удостоена Валентина Кислякова из Мурманской области, где по собственной инициативе организовала социально-благотворительный клуб родителей и детей-инвалидов "Надежда" и студию "Надежда" при Доме творчества имени А. Бредова для социально-культурной реабилитации детей-инвалидов.

За мужество был награжден шестиклассник Даниил Нефедов, который спас жизнь четырехлетнему мальчику на глазах у десятков человек.

Проводя время в Пензенской области в июле 2016 года, мальчик увидел, что маленький ребёнок нырнул под воду и не вынырнул. Даниил поднял ребенка на поверхность и вынес из воды на руках, где ему оказали первую помощь.

Санитарка Наталья Быценко вынесла шесть человек из горящего Новохоперского психоневрологического интерната в Воронежской области. Ей также была вручена медалью уполномоченного по правам человека в России.