Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

В Москве героям вручили медали "Спеши делать добро"

Общество

Семь человек и две организации были награждены 7 декабря медалью уполномоченного по правам человека в России "Спеши делать добро". Награды вручают за самоотверженность, героизм и мужество, проявленные в условиях угрозы нарушения прав и свобод человека.

356455.jpeg
Архивное фото

Одиннадцатая церемония прошла в Галерее искусств Зураба Церетели. Награждение приурочено к празднованию Дня прав человека. 

В этом году среди получивших награду санитарка, вызволившая шесть человек из горящего психоневрологического интерната; шестиклассник, спасший четырёхлетнего мальчика; международная школа-интернат, выпустившая более четырех тысяч воспитанников из 85 стран мира.

"Мы, эксперты из числа уполномоченных по правам человека и правозащитников, долго думали, какие критерии нужны для того, чтобы определить девять победителей этого конкурса. В прошлом году это были люди, отличившиеся в отдельных ситуациях, проявившие героизм и мужество. А 2016 год был посвящён людям, которые системно работают в этом направлении, помогая и тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию, инвалидам, детям-сиротам — системно делая добро. И мы, уполномоченные по правам человека, выбрали из более чем 100 заявок девять достойных победителей, которых сегодня будем чествовать", — сказала омбудсмен Татьяна Москалькова, открывая торжественную церемонию награждения.

Среди награжденных - заместитель председателя поискового объединения "Военный историк" Лев Марченков из Калужской области, который посвятил себя увековечиванию памяти бойцов, павших в Великой Отечественной войне. На свои личные средства и средства подвижников объединения Марченков отвозит найденные останки солдат на родину и предает их земле, на сегодняшний день захоронено более двух тысяч защитников отечества, сообщает РИА Новости.

За существенный вклад в дело социально-психологической реабилитации тяжелобольных детей к награде представлен руководитель некоммерческой организации "Больничный клоун" Константин Седов из Татарстана.

Больничные клоуны — это профессиональные актеры, режиссеры и музыканты, которые регулярно посещают отделения детских больниц, хосписов и детских домов и дарят радость зачастую безнадежно больным детям.

Международной центр образования "Интердом" имени Е. Д. Стасовой (Ивановская область) награждён за многолетнюю работу по воспитанию и обучению детей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах.

История "Интердома" началась в 1933 году. За годы своей деятельности центр образования подарил кров детям политзаключённых, детей антифашистов, погибших или находившихся в подполье. В годы Великой Отечественной войны здесь обрели дом дети из оккупированных фашистами территорий, в том числе, блокадного Ленинграда. За время своего существования школа-интернат выпустила более четыре тысяч воспитанников из 85 стран мира.

К награде также был представлен тверской хоспис "Анастасия" для тяжелобольных, находящихся в терминальной стадии онкологических заболеваний. 

Лауреатом стала Ирина Дрозденко (Ленинградская область), которая помогает инвалидам в трудовой интеграции. В 2015 году Дрозденко открыла мультицентр для молодых людей с ограниченными возможностями здоровья. Проживая в нем, инвалиды проходят обучение, приобретают профессию и гарантированно трудоустраиваются.

Награды удостоена Валентина Кислякова из Мурманской области, где по собственной инициативе организовала социально-благотворительный клуб родителей и детей-инвалидов "Надежда" и студию "Надежда" при Доме творчества имени А. Бредова для социально-культурной реабилитации детей-инвалидов.

За мужество был награжден шестиклассник Даниил Нефедов, который спас жизнь четырехлетнему мальчику на глазах у десятков человек.

Проводя время в Пензенской области в июле 2016 года, мальчик увидел, что маленький ребёнок нырнул под воду и не вынырнул. Даниил поднял ребенка на поверхность и вынес из воды на руках, где ему оказали первую помощь.

Санитарка Наталья Быценко вынесла шесть человек из горящего Новохоперского психоневрологического интерната в Воронежской области. Ей также была вручена медалью уполномоченного по правам человека в России.

Темы Татьяна Москалькова уполномоченный по правам человека
Комментарии
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Десять причин позавтракать
Здоровье
Десять причин позавтракать
Девять самых сильных продуктов
Красота
Девять самых сильных продуктов
Комментарии
Актуальная аналитика
Как отстоять права
СИЗО - зоны особого внимания
Космос
Каждый атом - это Вселенная
Евросоюз
В Германии сформировался культ личности Меркель
Читательский топ
Вашингтон раздражен Порошенко и занят поиском альтернативы
Леонид Ивашов: РФ должна уничтожить убийц российских медиков
Fakt: Правительство Польши снова могло погибнуть в авиакатастрофе
Генерал авиации рассказал о последствиях гибели "Су-33" на "Кузнецове"
Маттео Ренци проиграл из-за Крыма
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Украина
Вашингтон раздражен Порошенко и занят поиском альтернативы

Ожидается, что в 2017 году президент Украины сложит полномочия, якобы в связи с ухудшением состояния здоровья.

Вашингтон раздражен Порошенко и занят поиском альтернативы
Леонид Ивашов: РФ должна уничтожить убийц российских медиков
Ближний Восток
Леонид Ивашов: РФ должна уничтожить убийц российских медиков
Происшествия
Fakt: Правительство Польши снова могло погибнуть в авиакатастрофе
Происшествия
Генерал авиации рассказал о последствиях гибели "Су-33" на "Кузнецове"
Украина
Вашингтон раздражен Порошенко и занят поиском альтернативы

Ожидается, что в 2017 году президент Украины сложит полномочия, якобы в связи с ухудшением состояния здоровья.

Вашингтон раздражен Порошенко и занят поиском альтернативы
Леонид Ивашов: РФ должна уничтожить убийц российских медиков
Ближний Восток
Леонид Ивашов: РФ должна уничтожить убийц российских медиков
Криминал
Мигрант изнасиловал и убил дочь сотрудника Еврокомиссии
США и Канада
Последние дни Обамы у власти: Отношения с Россией доводят до точки невозврата
Россия
Андрей Караулов: Поражен, насколько плохо мы знаем свою страну

Известный телеведущий рассказал Pravda.Ru, что его больше всего поразило во время работы над фильмом "Россия Владимира Путина".

Андрей Караулов: Поражен, насколько плохо мы знаем свою страну
Леонид Ивашов: РФ должна уничтожить убийц российских медиков
Ближний Восток
Леонид Ивашов: РФ должна уничтожить убийц российских медиков
Общество
Скандал: Якутский трезвенник выиграл "Человека года" и получил бутылку водки
Путешествия
Петербург официально назван туристической столицей мира
Любовь Степушова (Люлько) В Германии сформировался культ личности Меркель Любовь Степушова (Люлько) Вячеслав Шпаковский ТЕРН взлетает строго вертикально Вячеслав Шпаковский Юрий Носовский Киев отказался модернизировать пустоту Юрий Носовский
Комментарии
Николай Логачев Вашингтон раздражен Порошенко и занят поиском альтернативы
Николай Логачев Вашингтон раздражен Порошенко и занят поиском альтернативы
Вал Шакир Путин потребовал обогнать весь мир по росту экономики
HarakenQQ Брокер Форекс FXinvesting переходит на использование платформы MT4
Petko Ganchev Каждый атом - это Вселенная
Petko Ganchev Польша: Запад должен ослабить Россию, иначе надо ее бомбить
Валерий Литичевский(Facebook) Вашингтон раздражен Порошенко и занят поиском альтернативы
Валерий Литичевский(Facebook) Вашингтон раздражен Порошенко и занят поиском альтернативы
Musa Musaev Вашингтон раздражен Порошенко и занят поиском альтернативы
vkontakte_388442759 Вашингтон раздражен Порошенко и занят поиском альтернативы
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2016, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?