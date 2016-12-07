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МОК: России по-прежнему запрещено проводить международные соревнования

Общество

Международный олимпийский комитет (МОК) "до дальнейшего уведомления" продлил санкции в отношении России, касающиеся в том числе проведения в стране международных спортивных соревнований, сообщает Рейтер.

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Фото: AP

Напомним, МОК еще летом призвал международные федерации зимних видов спорта приостановить приготовления к крупным соревнованиям на территории России и начать искать альтернативные места проведения. Это случилось после объявления результатов расследования независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA).

— В рамках принятых мер МОК не будет организовывать или оказывать поддержку любым спортивным мероприятиям или встречам в России. Кроме того, МОК призывает всех федерации олимпийских зимних видов спорта "заморозить подготовку к основным событиям в России", в том числе к чемпионатам мира и Кубкам мира, и "активно искать альтернативных организаторов", — сообщает агентство.

Добавим, как стало известно накануне, председатель дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК), которая занимается расследованием обвинений в допинговых махинациях на Олимпийских играх 2014 года в Сочи, Ги Каниве покинул свой пост; его сменил Самуэль Шмид.

9 декабря глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Макларен представит вторую часть доклада об итогах расследования обвинений в допинговых махинациях во время Олимпийских игр 2014 года в Сочи.

Российские спортсмены не надеются услышать что-то новое. В частности, Елена Исинбаева ждет вторую часть доклада со скепсисом.

Кстати, сегодня стало известно, что двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом была избрана председателем наблюдательного совета Российского антидопингового агентство РУСАДА. Кроме того, она получит вторую должность — Елена Исинбаева будет избрана вице-президентом Олимпийского комитета России (ОКР).

Напомним, в ноябре 2015 года независимая комиссия ВАДА обвинила Россию в многочисленных нарушениях антидопинговых правил, заморозила работу московской антидопинговой лаборатории и объявила о несоответствии РУСАДА кодексу ВАДА. Из-за этого на Олимпиаду не смогли поехать многие наши спортсмены.

Как отметил в своем послании Федеральному собранию президент, давление на Россию осуществляется по самым разным направлениям. В связи с этим президент напомнил о так называемых допинговых скандалах с российскими спортсменами. Но нет худа без добра, подчеркнул Владимир Путин. В начале будущего года в России будет готова новая программа борьбы с допингом, одна из самых совершенных в мире.

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