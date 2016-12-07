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Источник Правда.Ру

Спайсы в интернете лишили неприкосновенности

Общество

Госдума приняла во втором и третьем чтениях правительственный законопроект об ограничении доступа к интернет-ресурсам, содержащим информацию о новых потенциально опасных психоактивных веществах.

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Фото: REX

В кабмине отмечают, что все большую угрозу приобретают новые потенциально опасные психоактивные вещества. К ним, в частности, относятся синтетические каннабиоиды ("спайсы"), стимуляторы ("соли"), галлюциногены.

В правительстве считают, что принятие законопроекта сможет пресечь широкое распространение информации о запрещенных и опасных веществах, пишет РИА Новости.

Напомним, в этом и  в прошлом году по стране прокатилась волна ужасающих случаев, когда под «спайсами» люди творили страшные вещи. К примеру, в июле Правда.Ру писала, что девушку из Екатеринбурга обезглавили под "спайсами". А в Бурятии 31-летний с виду примерный семьянин под действием синтетических наркотиков ("спайса") напал на жену и зверски убил свою 3-месячную дочь. Он несколько раз ударил малышку о стену, затем вскрыл ее тело осколками зеркала и съел сердце.

Летом правоохранительные органы раскрыли крупную сеть наркоторговцев в России, которой управляла 25-летняя уроженка Новосибирска. Дарья Щербакова руководила сбытом наркотиков дистанционно из Таиланда. В настоящее время девушка объявлена в международный розыск.

По версии следствия, под управлением девушки 19 человек сбывали синтетические наркотики (соли и спайсы) в Волгограде, Южно-Сахалинске, Якутске, Тюмени, Пензе, Ставрополе и Подольске.

Между тем эксперты уверены, что в кризис наркомания еще более опасна.

"Раньше были тяжелые наркотики, сейчас больше стало спайсов. Обычно, когда у них кончается привычный наркотик, наркоманы ищут другой какой-то способ "одурманиться". Например, спайсы, которые приносят примерно такой же наркотический эффект. Кто не пил, тот не пьет, кто пил, то и пьет", - рассказал Pravda.Ru эксперт.

Эти самые «спайсы» превращают человека в овощ, говорят специалисты. Привыкаемость к спайсам очень высока, а влияние на организм человека очень пагубное - разрушаются практически все органы человека. И человек, который регулярно употребляет спайсы, превращается в овощ. Были случаи остановки сердца у людей. Были случаи, когда люди бросались под машину, выпрыгивали из окон домов.

 

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