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Источник Правда.Ру

Елену Исинбаеву избрали председателем наблюдательного совета РУСАДА

Общество

 

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Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева избрана председателем наблюдательного совета Российского антидопингового агентство РУСАДА. Об этом сообщает РИА Новости.

Стоит отметить, что Исинбаеву избрали председателем на выборах в Москве. Помимо руководства в РУСАДА также изменилась и система финансирования — теперь деньги будут поступать из бюджета.

Также сегодня стало известно, что Елена Исинбаева будет избрана вице-президентом Олимпийского комитета России (ОКР). Об этом "Ленте.ру" сообщил источник, знакомый с ситуацией.

"Елена Исинбаева снимет свою кандидатуру на должность главы Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), после того как 8 декабря ее изберут вице-президентом ОКР. Она не будет совмещать две должности", — заявил источник.

Напомним, в ноябре 2015 года независимая комиссия ВАДА обвинила Россию в многочисленных нарушениях антидопинговых правил, заморозила работу московской антидопинговой лаборатории и объявила о несоответствии РУСАДА кодексу ВАДА.

IAAF временно отстранила Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА). В числе прочих наших спортсменов на Игры в Рио не попала и Елена Исинбаева.19 августа на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро 34-летняя спортсменка объявила о завершении карьеры.

В середине декабря должна быть опубликована вторая часть доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) по главе с Ричардом Маклареном о допинге в России. Как писала Правда. Ру, Исинбаева уже заявила, что ждет ее с любопытством и скепсисом.

В начале декабря стало известно, что международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) создала собственное подразделение по вопросам допинга и коррупции, сообщает РИА Новости. Сообщается, что данная мера связана с реформами внутри организации, которые направлены на восстановление доверия после серии коррупционных скандалов.

Кстати, о допинге в Послании к Федеральному собранию упомянул и президент страны Владимир Путин. Он отметил, что давление на Россию осуществляется по самым разным направлениям. В связи с этим президент напомнил о так называемых допинговых скандалах с российскими спортсменами. Но нет худа без добра, подчеркнул Владимир Путин. В начале будущего года в России будет готова новая программа борьбы с допингом, одна из самых совершенных в мире.

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Темы допинг Елена Исинбаева
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