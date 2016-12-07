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Источник Правда.Ру

В ОП поддержали порядок составления реестра социально значимых НКО

Общество

 

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Общественная палата (ОП) России поддержала проект постановления правительства о порядке формирования первого реестра некоммерческих организаций (НКО) — исполнителей общественно полезных услуг, сообщила на "нулевом чтении" проекта постановления член ОП Елена Тополева-Солдунова.

Таким образом, завершается череда подготовки нормативно-правовых актов, которые регулируют деятельность некоммерческих организаций-исполнителей общественно полезных услуг, пишет Взгляд. 

Однако в ОП уточнили, что потребуется много разъяснений и методических рекомендаций по порядку включения НКО в реестр. ОП, со своей стороны, готова взять на себя обязательства по мониторингу применения порядка составления реестра, возникающих трудностей, а также по передаче этих сведений в Минюст.

Постановление правительства будет принято до нового года, уточнили в Минюсте. Там отметили, что порядок должен дать закону (о господдержке НКО) вступить в силу без провисаний.

Отметим, предполагается, что реестр НКО будет открытым. Его разместят на портале, разработка которого еще ведется. НКО нужно будет написать заявление на включение в реестр, после чего уполномоченные органы должны будут дать заключение на деятельность НКО. Заявление будет рассмотрено в течение 10 дней.

Чтобы упростить процедуру, НКО дадут возможность обращаться с заявлением напрямую в территориальные органы.

По данным Минэкономразвития, в России действует более 140 социально ориентированных организаций, в которых работает порядка 900 тыс. человек.

Глава государства призвал создать специальный орган для развития и государственного финансирования социально значимых НКО в конце прошлого года. По словам президента, государство должно оказывать помощь хорошо зарекомендовавшим себя общественным организациям социальной направленности. Такие НКО должны уметь решать задачи, стоящие перед государственными и муниципальными органами власти, подчеркнул президент РФ.

Как ранее писала Правда.Ру, летом этого года Госдума приняла закон о приносящих пользу обществу НКО. В принятом законе предусмотрен новый статус для НКО - "исполнитель общественно полезных услуг". Получить его сможет организация, которая добросовестно оказывала соответствующие услуги на протяжении одного и более года.

В список таких услуг, в частности, включены "социально-бытовые услуги, услуги предоставления социальной помощи и медицинского сопровождения детей, инвалидов, пожилых лиц, услуги по профилактике социального сиротства, услуги дошкольного образования, услуги по профилактике социально значимых заболеваний, курения, алкоголизма, наркомании".

В конце ноября в Общественной палате РФ прошло "нулевое чтение" законопроектов, которые уточняют меры поддержки некоммерческих организаций со статусом исполнителей общественно полезных услуг (ИОПУ), и увеличивают срок действия преференций для них до двух лет.

Рассматриваемые документы призваны решить важную задачу — предоставление НКО дополнительной поддержки на муниципальном и федеральном уровнях. Поскольку бюджеты на следующий год еще до конца не приняты, то изменения в них с учетом новых мер поддержки в субъектах страны вполне успеют внести, уверены эксперты. Главное, по их мнению, что законопроектом будет утвержден сам факт, само существование бюджетной поддержки.

Сам статус исполнителей общественно полезных услуг появится только в будущем году. Как отметила еще один автор законопроекта, депутат Госдумы РФ Ольга Баталина, сейчас идет процесс сбора данных по субъектам РФ о количестве СО НКО, вошедших в реестр, сферах, в которых они действуют. Закон увязывает выдачу статуса "НКО — ИОПУ" и бюджет, выделяемый на меры их поддержки на два года.

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