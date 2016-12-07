В паспортах россиян хотят ставить отметки о голосовании

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила ввести дополнительную страницу в паспорте граждан РФ, на которой будет отмечаться тот факт, что человек уже проголосовал.

Фото: Fotodom. ru/Коммерсантъ

Свою идею она объяснила тем, что при введении такой страницы человек не сможет голосовать дважды — на разных участках.

По мнению омбудсмена, это решит проблему с возможным "карусельным" голосованием на выборах в РФ, пишет РИА Новости.

Скандал с "каруселями" на выборах произошел несколько лет назад на выборах в Госдуму. Избирательная карусель - это массовое голосование на нескольких участках по подложным открепительным удостоверениям. В 2011 году такие случаи массово фиксировали наблюдатели на избирательных участках Москвы.

В этом году СМИ писали о единичных случаях. Например, участника "карусели" на выборах в Госдуму в северной столице доставили в 70 отдел полиции. Молодой человек признался, что ему обещали заплатить 500 рублей.

Однако в ЦИКе уверены, что все эти схемы честному голосованию не помешают. Подробнее читайте в материале: Памфилова: Законы России гарантируют честные и открытые выборы.

Как ранее писала Правда.Ру, в этом году российский паспорт оказался на 60-м месте в рейтинге международной привлекательности. Международная консалтинговая компания Henley & Partners разработала индекс гражданств мира (QNI), который ответил на вопрос, гражданство какой страны обладает наибольшим весом на международном уровне.

А в прошлом году IATA объявила российский паспорт одним из самых "сильных" в мире. Российский паспорт занял 35 место из 199 возможных в рейтинге паспортов, с которыми можно без визы посетить другие страны. С российским паспортом без визы можно посетить 98 стран.

Несколько лет назад снова разгорелся спор насчет графы в паспорте о национальности. Ее убрали в 1990-м году. Однако многие россияне тогда оказались очень недовольны: ведь большинство людей гордятся своей национальностью. Между прочим, Конституция РФ гласит, что каждый имеет право определять и указывать свою национальность. Везде — но не в паспорте.

По данным социологических опросов, более половины россиян хотели бы вернуть в свои паспорта отметку об этнической принадлежности. Башкирам и татарам, кстати, удалось это сделать — теперь жители соответствующих республик могут по желанию получить в паспорта специальные вкладыши, с указанием национальности.

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