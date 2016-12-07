Ректор МГУ: Четырёхлетнее высшее образование было ошибкой

Ректор МГУ имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий назвал ошибкой переход на Болонскую систему высшего образования. Как сообщает ТАСС, он хочет отказаться от двуступенчатой системы высшей школы, которую ввели в 2011 году (4 года — бакалавриат, 2 года — магистратура), и вернуть пятилетнее обучение.

Фото: Центр РАД

"Не удержусь и еще раз скажу. Я считаю допущенной нами ошибкой переход на четырехлетнее образование в высшей школе", — сказал Садовничий, выступая в среду на III Конгрессе "Инновационная практика: наука плюс бизнес".

Он добавил, что Европа "сделала свое дело" — унифицировала профессиональные стандарты и построила соответствующим образом образование. "К сожалению, мы перенесли это четырехлетнее образование, сейчас оно уже в некоторых случаях и трехлетнее, на нашу высшую школу, — отметил ректор МГУ. — В ходе такого обучения предмет изучения становится очень общим. Я считаю, что мы должны учить пять лет, шесть лет, как сделали ведущие западные университеты".

Напомним, ранее Pravda.Ru сообщала, что Рособрнадзор планирует пересмотреть положение заочного обучения в российских вузах и ликвидировать такую форму по ряду популярных направлений при получении первого высшего образования уже с 1 сентября этого года.

"С 1 сентября 2016 года планируется исключить заочную форму обучения по таким популярным направлениям подготовки, как экономисты, юристы, менеджеры, по направлению "Государственное и муниципальное управление". Я уверен, что эта мера позволит повысить качество образования, а, во-вторых, серьезно подорвет экономическую основу у псевдовузов", — заявил глава ведомства Сергей Кравцов.

На данный момент, предложение передано на рассмотрение. Однако у этого нововведения уже появились сторонники и противники.

Pravda.ru побеседовала о возможных переменах в российской форме обучения студентов с заместителем председателя Комитета ГД по образованию Надеждой Шайденко.

Эксперт поддерживает предложение Сергея Кравцова, рассказывая, что, проработав 5 лет проректором по заочному обучению в одном из вузов, не видела даже в те далекие годы, чтобы эта форма была качественной. "Сергей Кравцов имел ввиду не чисто заочное обучение, а то, которое называется дистанционным, срочным, которое проходит в отсутствии обучения. Если говорить об отмене такой форме учебы и получении дипломов, то я полностью согласна", — комментирует Надежда Шайденко и добавляет, что конкретно с заочным обучением дело обстоит гораздо серьезней.

Во-первых, уже существует целый ряд специальностей, по которым заочной подготовки нет. Например, в медицинских вузах, или на факультетах иностранных языков. Поэтому если посмотреть содержание образования, которое входит в ту или иную получаемую профессию, то, возможно, список специальностей, по которым не будет заочного обучения, можно расширить. Шайденко подчеркнула, что речь идет именно о первом высшем образовании: "Вчера Сергей Кравцов сказал, что он в принципе является противником получения первого образования в такой форме. Это тоже очень существенно, и с этим я согласна".

Также по мнению эксперта огромным плюсом в этом предложении является борьба с псевдовузами, с которыми, по словам Шайденко, надо бороться всеми силами. На сегодняшний день проблема псевдовузов является глобальной, так как количество коммерческих вузов превосходит количество государственных.

Предложение Сергея Кравцова уже поддержал руководитель Минобрнауки Дмитрий Ливанов, подчеркнув, что дисциплины общепрофессионального цикла, особые дисциплины, практическая часть обучения не могут быть обеспечены ни в заочном, ни в дистанционном режиме.

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