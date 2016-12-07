Скандал: Якутский трезвенник выиграл "Человека года" и получил бутылку водки

Якутянам показалось как минимум странным награждение бутылкой водки победителя национальной премии Якутии "Человек года" в номинации "Общественный деятель". Ставший причиной неоднозначной реакции жителей республики подарок получил общественник Антон Васильев. Обладатель такой премии сказал, что сам не пьёт, а потому водку отдаст, пишет REGNUM.

Фото: REX

При этом никакой денежной премии победителю не выдали. Сам он заявил, что это не важно, "важно то, что знают".

Водку вручил организатор — ФАПК "Якутия". На предприятии пояснили, что бутылка была вовсе не главным призом, а небольшим презентом, и просто образцом продукции. Напомним, в Якутии борются с пьянством очень жестко. Там развернута целая антиалкогольная кампания. А все из-за того, что в регионе объём водки, употребляемой в расчёте на душу населения, в 1,5 раза больше, чем по России в целом.

Власти отреагировали на такую статистику законом о запрете продажи алкоголя с 8 вечера и до двух часов следующего года. В 90 населённых пунктах республики торговля спиртным полностью запрещена, введение "сухого закона" сейчас инициируют ещё 10 сёл.

Правда, отзывы о таких радикальных мерах разные. Антиалкогольная кампания насаждается сверху, считают эксперты. Они отмечают, что это, конечно, хорошо, когда жители населённых пунктов решают объявить себя трезвыми и запретить продажу алкоголя, но на спрос это никак не влияет: кто хочет выпить, найдёт, где купить алкоголь. Кроме того, в числе последствий реализации антиалкогольной политики в республике помимо снижения доходности бизнеса называют расцвет нелегальной продажи алкогольной продукции, расширение рынка фальсификата и появление большого количества магазинов, которые работают под крышей правоохранительных органов. По данным омбудсмена по торговле Якутии Ирины Котенко, 50-60% алкоголя в регионе продается незаконно.

Кстати, в остальной России с чрезмерным потреблением алкоголя стали бороться, запретив его продажу в ларьках. Предприниматели, а подавляющее большинство из них владельцы ЧП, ИП и других аббревиатур, отреагировали на запреты по-разному. Кто-то закрыл свои магазины-палатки, ведь без доходов от продажи пива они практически не окупаются, а кто-то пошел на войну с системой и продолжил снабжать народ пивом. Тихо. Без шума и пыли.

Между тем алкоголь специалисты называют самым опасным из существующих наркотиков, страшнее героина. Британские ученые оценили степень опасности наркотиков по 100-бальной шкале. В тройку "вредных призеров" вошли алкоголь (72 балла), героин (55) и крэк (смесь героина, кокаина и некоторых амфетаминов), который набрал 54 балла.

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