Мнение аналитиков: ЕСПЧ превратился в инструмент политического давления

В пресс-центре МИА "Россия сегодня" 7 февраля прошла презентация доклада Центра Актуальной Политики "ЕСПЧ: от института правосудия к инструменту политического давления".

Фото: Центр Актуальной Политики

Как напомнили аналитики Центра, каждый год Россия тратит большие средства на содержание деятельности Европейского Суда по Правам Человека и выплаты по решениям этого судебного органа. На эти цели в бюджете РФ на 2017 год заложено 600 миллионов рублей.

Однако, многие решения ЕСПЧ, принятые за последние годы, заставляют задаться вопросами: Насколько политизированными являются решения Европейского суда по правам человека против России? Как позиция Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) влияет на поведение ЕСПЧ? Почему деятельность суда на российском направлении вызывает ажиотаж в западных СМИ и кому это выгодно? Каковы плюсы и минусы продолжающегося сотрудничества Москвы с ЕСПЧ?

Ответить на эти вопросы эксперты Центра постарались в ходе презентации своего доклада.

По словам директора Центра Актуальной политики Андрея Татаринова, в российской и мировой прессе в контексте России ЕСПЧ упоминается все более часто. При этом, к решениям, выносимым этим органом, как и к деятельности других международных организаций, у нас в стране всегда относились с должным вниманием, исправно выполняя все свои обязательства.

К примеру, напомним Андрей Татаринов, в 2017 году взнос России в бюджет Совета Европы превысит 33 млн.евро. В том числе в бюджете РФ заложены 600 млн.рублей на выплаты компенсаций истцам, которые, возможно, выиграют дела против России в ЕСПЧ.

"В то же время, делегация России в ПАСЕ лишена слова. Мы не имеем голоса на площадке той структуры, которая курирует деятельность ЕСПЧ", - подчеркнул он.

Доклад Центра Актуальной политики, уверен Татаринов, наглядно доказывает, что "ЕСПЧ в отношении России действует ангажированно и политически мотивированно. Деятельность органов Совета Европы на российском направлении фактически является барометром напряженности в международных отношениях наших стран. Чем увереннее Россия заявляет свою позицию на международной арене - тем быстрее и агрессивнее ЕСПЧ принимает решения по искам из нашей страны".

Для примера эксперты Центра взяли за точку отсчета относительно спокойный 2006 год, когда между Россией и Западом не было серьезного напряжения. Тогда сумма выплат РФ по искам в ЕСПЧ составила 1,3 млн.евро. Однако уже в следующем году, после Мюнхенской речи Владимира Путина, в которой он подверг сомнению эффективность и справедливость однополярного устройства мира, ситуация начала меняться и выплаты по искам сразу подскочили до 4,3 млн евро.

Ситуация с Грузией и урегулирование военного конфликта в Южной Осетии в 2008 году стал новым периодом обострения отношений между Россией и Западом, и сразу выплаты по искам в ЕСПЧ составили 9,3 млн евро.

В 2009-2013 годы выплаты стабилизировались на суммах 4-7 млн.евро. Но наступает переломный 2014 год. Твердая позиция РФ в вопросе ситуации на Украине и воссоединение Крыма с Россией сразу подняли суммы исков ЕСПЧ до 9,7 млн евро.

По словам Андрея Татаринова, очень показательным является и такой момент: жители Донбасса стараясь защитить своё имущество и что самое главное - право на жизнь, в период 2014-2016 годов подали в ЕСПЧ 840 исков. Решений по ним вынесено - ноль. При этом Алексей Навальный успевает выиграть 7 исков против России и ЕСПЧ постановляет выплатить ему компенсацию на сумму 63600 евро, при том, что обычная сумма компенсаций по делам о задержаниях на митингах не превышает 5000 евро.

"Что является приоритетом для ЕСПЧ? Право на жизнь или выплаты оппозиционеру Навальному? Ответ очевиден из холодной статистики. Одновременно решаются несколько задач - финансовая поддержка лояльных западу оппозиционеров и создание неблагоприятного информационного фона о России на мировой политической арене", - считает Андрей Татаринов.

Такое же мнение высказал и ведущий эксперт Центра Виктор Олевич, который отметил, что прямым свидетельством политизации деятельности Страсбургского суда является резкий рост доли решений, принятых ЕСПЧ против России: за 2016 год иски против России, удовлетворенные ЕСПЧ, составляли более четверти от всех решений суда. При этом против Украины, на территории которой идет кровопролитный гражданский конфликт вынесено в 3 раза меньше решений, чем против Москвы.

"В последние годы Европейский суд по правам человека, наряду с другими европейскими структурами, такими как Европейский союз, ПАСЕ и пр., далеко отошли от своих же основополагающих норм и принципов, и перешли на ряд явно не дружественных и вызывающе необъективных решений и поступков по отношению к Российской Федерации", - заявил юрист-международник, специалист по конституционному праву, экс-сотрудник ООН Софоклис Я. Софокли, который также считает решения ЕСПЧ крайне ангажированными и необъективными.

По мнению Елены Еракиной, руководителя проекта «Новая жизнь» фонда «Гражданская инициатива», занимающегося юридической помощью пострадавшим в ходе вооруженного конфликта на Юго-Востоке Украины, для жителей юго-востока Украины, в течение трех лет испытавших на себе все тягости войны, ЕСПЧ являлся последней надеждой в поиске справедливости и защиты их прав. Однако за три года гражданского конфликта на Украине ЕСПЧ не предпринял никаких мер для прекращения массовых нарушений прав обратившихся к нему граждан.

"С 2014 года из более тысячи жалоб, поданных жителями народных республик Донбасса, ЕСПЧ не рассмотрел и не принял решения не по одной из них", - заявила Елена Еракина.

Напомним, как сообщала Правда.Ру, 24 января 2017 года министерство юстиции Украины с 2014 года подало пять исков против России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ): по событиям в Крыму, на Донбассе, и событий 2015-2016 годов, в том числе, о запрете меджлиса крымско-татарского народа. По мнению украинского министра юстиции Павла Петренко, по итогам рассмотрения данных исков удастся создать "позитивный для Украины прецедент".

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