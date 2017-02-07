Деревенские школы, которые чаще всего являются малокомплектными, запретят закрывать без согласия жителей. Кроме того, сельчан могут наделить правом возродить школу, если она была закрыта не позднее 1 января 2015 года. Такой законопроект разработали в Госдуме.
— Массовое закрытие сельских школ нарушает право сельского ребенка на образование. Мало того, это вопрос национальной безопасности. Поскольку с исчезновением сельской школы, как правило, исчезает и село, — отметил первый заместитель председателя комитета Государственной думы по образованию и науке, автор законопроекта Олег Смолин.
Массовое закрытие сельских школ началось в 2006 году, когда образовательные учреждения перешли на подушевое финансирование, при новой системе маленькая школа выжить просто не могла.
Напомним, еще в 2012 году тогда еще министр образования страны Дмитрий Ливанов заявил, что сохранение сельских образовательных учреждений — это приоритет для Министерства образования и науки России на ближайшие годы.
"Сельские школы должны не только сохраняться, но и развиваться. Мы считаем, что такие школы должны пользоваться специальной поддержкой государства", — добавил министр.
Он подчеркнул тогда, что в каждой школе необходимо поддерживать уровень качественного, достойного образования, вне зависимости от того, где она находится и сколько детей в ней учится. Министр считает, что каждая школа должна быть обеспечена необходимой спортивной, культурной и другой инфраструктурой.
Недавно в Башкирии родителям удалось отстоять старшие классы в сельской школе. Из-за низкой наполняемости руководство школы планировало закрыть 5 и 8 классы — по замыслу директора, семеро старшеклассников должны были ездить на учебу в школу в соседней деревне, расположенной в 15 километрах.
Родители, как законные представители, выступили против закрытия классов, в связи с чем, опираясь на федеральное законодательство, прокуратура внесла директору предостережение о недопустимости нарушения закона, сообщает Дюртюлинская межрайонная прокуратура.
Напомним, недавно в стране разгорелся скандал из-за зарплаты учителей в сельских школах. Учитель из Ивановской области Вера Маранова на встрече со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко сообщила, что зарплаты сотрудников школ были урезаны в новом году. Она рассказала, что получает 7 тысяч рублей.
"На бумаге все гладко, почти все губернаторы отчитались — все зарплаты соответствуют майским указам (Владимира Путина о повышении зарплат учителям. — ред.). А выходит какой-то учитель из конкретной школы — это же полное безобразие. Как это можно 7 тыс. учителю? Кто пойдет на эту зарплату?" — возмутилась Матвиенко.
Глава Совфеда предложила разобраться в проблеме сопровождавшей ее министру образования и науки Ольге Васильевой.
Правда, позже местные органы власти рассказали, что такой низкий уровень оплаты связан с тем, что в январе было мало рабочих дней.
Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня.
Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!
Данные в рассекреченном докладе об антисоветских настроениях на Украине Pravda.Ru прокомментировал Михаил Любимов.
Режиссер выразил сожаление из-за того, что, по его словам, в российском обществе нет "нравственной прививки".
По словам режиссера Оливера Стоуна, обнародование материалов спасет мир от новой холодной войны