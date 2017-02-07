Госдума запретит закрывать деревенские школы

Деревенские школы, которые чаще всего являются малокомплектными, запретят закрывать без согласия жителей. Кроме того, сельчан могут наделить правом возродить школу, если она была закрыта не позднее 1 января 2015 года. Такой законопроект разработали в Госдуме.

Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

— Массовое закрытие сельских школ нарушает право сельского ребенка на образование. Мало того, это вопрос национальной безопасности. Поскольку с исчезновением сельской школы, как правило, исчезает и село, — отметил первый заместитель председателя комитета Государственной думы по образованию и науке, автор законопроекта Олег Смолин.

Массовое закрытие сельских школ началось в 2006 году, когда образовательные учреждения перешли на подушевое финансирование, при новой системе маленькая школа выжить просто не могла.

Напомним, еще в 2012 году тогда еще министр образования страны Дмитрий Ливанов заявил, что сохранение сельских образовательных учреждений — это приоритет для Министерства образования и науки России на ближайшие годы.

"Сельские школы должны не только сохраняться, но и развиваться. Мы считаем, что такие школы должны пользоваться специальной поддержкой государства", — добавил министр.

Он подчеркнул тогда, что в каждой школе необходимо поддерживать уровень качественного, достойного образования, вне зависимости от того, где она находится и сколько детей в ней учится. Министр считает, что каждая школа должна быть обеспечена необходимой спортивной, культурной и другой инфраструктурой.

Недавно в Башкирии родителям удалось отстоять старшие классы в сельской школе. Из-за низкой наполняемости руководство школы планировало закрыть 5 и 8 классы — по замыслу директора, семеро старшеклассников должны были ездить на учебу в школу в соседней деревне, расположенной в 15 километрах.

Родители, как законные представители, выступили против закрытия классов, в связи с чем, опираясь на федеральное законодательство, прокуратура внесла директору предостережение о недопустимости нарушения закона, сообщает Дюртюлинская межрайонная прокуратура.

Напомним, недавно в стране разгорелся скандал из-за зарплаты учителей в сельских школах. Учитель из Ивановской области Вера Маранова на встрече со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко сообщила, что зарплаты сотрудников школ были урезаны в новом году. Она рассказала, что получает 7 тысяч рублей.

"На бумаге все гладко, почти все губернаторы отчитались — все зарплаты соответствуют майским указам (Владимира Путина о повышении зарплат учителям. — ред.). А выходит какой-то учитель из конкретной школы — это же полное безобразие. Как это можно 7 тыс. учителю? Кто пойдет на эту зарплату?" — возмутилась Матвиенко.

Глава Совфеда предложила разобраться в проблеме сопровождавшей ее министру образования и науки Ольге Васильевой.

Правда, позже местные органы власти рассказали, что такой низкий уровень оплаты связан с тем, что в январе было мало рабочих дней.

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