Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

СМИ рассказали о махинациях со сбором средств на "президентскую кампанию" Навального

Общество

Главный "борец с коррупцией" Алексей Навальный вместе со своим неизменным соратником Леонидом Волковым привычно пошли в обход существующим законам, создав откровенно мошенническую схему сбора средств "на президентскую кампанию", нарушающую все правила пользования международными платёжными системами, а заодно и финансовое, и предвыборное законодательства.

359228.jpeg

Свое расследование махинаций Навального и его подельника провело интернет-издание FLB. И в результате  выяснилось немало интересных моментов.

Конечно, ничего нового блогер не придумал и в этот раз. Громогласно заявив о своем желании "стать президентом", Навальный создает специальный сайт, на котором объявил сбор средств: "Поддержи кампанию по выдвижению Алексея Навального в президенты".

Здесь он привычно просит всех желающих сброситься некоторыми суммами на свою будущую избирательную кампанию, переведя деньги на… на личные кошельки Леонида Волкова в "Yandex.Деньги" и платёжной системе PayPal, на личные счета все того же Волкова в "Сбербанке" и "Альфа-банке", ну и на криптовалютную систему Bitcoin.

На сайте размещена приписка, в которой очень мелким шрифтом (как это раньше делалось банками-мошенниками) объясняется следующее: "До регистрации избирательного счёта мы осуществляем сбор средств на интернет-кошельки начальника избирательного штаба Леонида Волкова. О поступлении и расходовании средств будет предоставляться публичная отчётность".

Все пожертвования Навальный обещает перевести в "в листовки, в работу региональных штабов и юристов".

При этом уже 18 января 2017 года Алексей Навальный кратко опубликовал "Небольшой отчёт о ходе кампании и планы кратко". Из него следовало, что в декабре прошлого года с населения было собрано денег: "Микроплатежи через Яндекс (кошельки и банковские карты): 5.08 млн рублейМикроплатежи через Paypal: 2.14 млн рублей Bitcoin: 22.7 BTC, это сегодня 1.19 млн рублейПрямые банковские переводы: 3.9 млн рублейИТОГО: 12.31 млн рублей. Общее количество жертвователей: 6 120 чел."

И тут происходит "неожиданное": как сообщил разгневанный Навальный, Центробанк потребовал от "Яндекс.Денег" закрыть кошелек его сторонника Леонида Волкова. По версии блогера, который уже почти видит себе президентом, это выглядит так: "нас незаконно лишают права пользоваться этими электронными платежами. Обращаюсь ко всем: давайте ударим рублём по наглым мордам, плюющим на закон и желающим решать, кому участвовать в выборах, а кому — нет".

На самом же деле, компания "Яндекс.Деньги" сообщила Волкову, что больше не будет принимать пожертвования на его личный кошелёк и объяснила причины: "Заботясь о репутации и законности сервиса" ООО НКО "Яндекс.Деньги" убедительно попросит владельца кошелька Леонида Волкова не использовать во избежание нарушения "прав и законных интересов НКО и третьих лиц. … В случае неисполнения нашей просьбы в течение 5 календарных дней мы будем вынуждены в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора".

Тут, надо предполагать, представители "Яндекс.Деньги" мрачно вспомнили историю почти трехлетней давности, когда точно так же на "Яндекс.Кошелек" собирались средства для предвыборного штаба Навального, когда он баллотировался в мэры столицы. В результате действий подручных блогера, им было предъявлено обвинение в мошенничестве, а в офис "Яндекс.Деньги" пришли следователи с обыском. Подробнее об этом - в материале По стопам кумира: куда "ушли" деньги "для Навального"?

Что касается PayPal, то сложно представить, что Навальный с Волковым не удосужились ознакомиться с основными правилами этой платежной системы, которые гласят: "Недопустимо использовать службу PayPal для осуществления деятельности, которая… связана c операциями, которые… выполняются в целях финансирования или поддержки любой политической партии, политической организации или по политическим мотивам".

Конечно, "кандидат в президенты" (как-никак — юрист же) и его подручный хорошо об этом знают. Но в очередной раз доказывают, что правила — это не для них. Но ведь эти правила нарушили и все те люди, которые поторопились доверчиво перевести на счета Волкова своим 2,1 млн рублей. Но этот факт блогера вообще не волнует.

Есть аналогичное правило и у платежной системы Qiwi: "Пользователь не вправе использовать Сервис… для совершения любых операций, связанных с финансированием политической и общественной деятельности любых лиц, в том числе некоммерческих и общественных организаций, за исключением религиозных и благотворительных организаций, зарегистрированных в установленном порядке".

А после скандала, устроенного Навальным, такое же правило приняла и компания "Яндекс.Деньги".

Итак, нарушения налицо. Забавна доверчивость "хомячков" Навального, которые несут свои кровные денежки на неизвестные счета "будущему президенту" при том, что президентская кампания в стране даже еще не была объявлена. То есть, все эти сборы денег не имеют никакого официального статуса.

Разве с стране уже начала президентская гонка? Разве о ней уже объявил Центризбирком? Разве господин Навальный уже написал туда заявление и официально зарегистрировал свой избирательный штаб?

А ведь только после этого, как объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Олег Матвейчев, "только после этого создают избирательный фонд. После этого совершенно прозрачным образом, поскольку это подконтрольно Центризбиркому, сдаются вовремя отчеты об этом фонде — какие средства поступили, нет ли там иностранных источников, нет ли сомнительных источников (наркомафия, террористы и т. д)" .

"Все остальные заявления о том, что они идут на президентские (выборы), хотя еще никаких выборов президентских нет, являются по сути дела мошенничеством. Сравни тому, что кто-то вышел и заявляет, будто он на шахматный межгалактический турнир собирает деньги, и люди начинают платить. Это совершенно очевидное мошенничество. Поэтому, конечно, недопустимо использовать никакие сервисы, электронные и прочие, для таких призывов, сборов (денег) и т. д.", — подчеркнул Матвейчев.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!

Комментарии
Не забудьте присоединиться к "Правде.Ру" в "Telegram". Мы рады новым друзьям
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Блинчики с творогом
Рецепты
Блинчики с творогом
Маски для густых волос
Красота
Маски для густых волос
Комментарии
Актуальная аналитика
Экспертное мнение
Британия грезит о былой колониальной мощи
Россия
"Чудо на Марне": подвиг русских героев
Партии
Рижская Лолита взялась за российских демократов
Читательский топ
Ветеран КГБ раскрыл страшный провал ЦРУ на Украине
Ученые рассказали, почему киты и дельфины выбрасываются на берег
Трампа призвали рассекретить документы о вмешательстве США в дела Украины и Сирии
Почему Райкин объявил россиян некрофилами
Ученые назвали три наиболее вероятных сценария конца света
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
Ветеран КГБ раскрыл страшный провал ЦРУ на Украине

Данные в рассекреченном докладе об антисоветских настроениях на Украине Pravda.Ru прокомментировал Михаил Любимов.

Ветеран КГБ раскрыл страшный провал ЦРУ на Украине
Ученые рассказали, почему киты и дельфины выбрасываются на берег
Наука и техника
Ученые рассказали, почему киты и дельфины выбрасываются на берег
Мир
Трампа призвали рассекретить документы о вмешательстве США в дела Украины и Сирии
Культура
Почему Райкин объявил россиян некрофилами
Культура
Почему Райкин объявил россиян некрофилами

Режиссер выразил сожаление из-за того, что, по его словам, в российском обществе нет "нравственной прививки".

Почему Райкин объявил россиян некрофилами
"Свободная Россия" советует Украине войну на уничтожение
Партии
"Свободная Россия" советует Украине войну на уничтожение
Мир
Лукашенко в отношениях с Россией и Западом пошел ва-банк
Общество
Родные убитого боевиками лесника из Дагестана рассказали о его подвиге
Мир
Трампа призвали рассекретить документы о вмешательстве США в дела Украины и Сирии

По словам режиссера Оливера Стоуна, обнародование материалов спасет мир от новой холодной войны

Трампа призвали рассекретить документы о вмешательстве США в дела Украины и Сирии
Ветеран КГБ раскрыл страшный провал ЦРУ на Украине
Мир
Ветеран КГБ раскрыл страшный провал ЦРУ на Украине
Общество
В Берлине почтили память жертв авиакатастрофы "Ту-154"
Наука и техника
Марсоходом, спроектированным российским школьником, заинтересовались в США
Игорь Буккер В Штатах исчезла первая леди Игорь Буккер Вячеслав Шпаковский Человечество ждут "зеленые" войны Вячеслав Шпаковский Саид Гафуров Вилка ЦБ: Победим инфляцию - убьем экономику? Саид Гафуров
Комментарии
Google_110210260990892809456 Почему Райкин объявил россиян некрофилами
Юрий Котов Почему Райкин объявил россиян некрофилами
Юрий Котов Почему Райкин объявил россиян некрофилами
Владимир Ким(Одноклассники) Под Мариуполем развернулось танковое сражение
vkontakte_378129471 "Магов и экстрасенсов никто к врачам приравнивать не собирается"
WE5R_26 Сказочные враги русских героев
Наталья Потапова Итоги Совбеза ООН: Трамп не станет врагом Путина
Oleg Leonidov(Facebook) Под Мариуполем развернулось танковое сражение
Elena Borisova Почему Райкин объявил россиян некрофилами
Oleg Leonidov(Facebook) Ученые рассказали, почему киты и дельфины выбрасываются на берег
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?