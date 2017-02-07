СМИ рассказали о махинациях со сбором средств на "президентскую кампанию" Навального

Главный "борец с коррупцией" Алексей Навальный вместе со своим неизменным соратником Леонидом Волковым привычно пошли в обход существующим законам, создав откровенно мошенническую схему сбора средств "на президентскую кампанию", нарушающую все правила пользования международными платёжными системами, а заодно и финансовое, и предвыборное законодательства.

Свое расследование махинаций Навального и его подельника провело интернет-издание FLB. И в результате выяснилось немало интересных моментов.

Конечно, ничего нового блогер не придумал и в этот раз. Громогласно заявив о своем желании "стать президентом", Навальный создает специальный сайт, на котором объявил сбор средств: "Поддержи кампанию по выдвижению Алексея Навального в президенты".

Здесь он привычно просит всех желающих сброситься некоторыми суммами на свою будущую избирательную кампанию, переведя деньги на… на личные кошельки Леонида Волкова в "Yandex.Деньги" и платёжной системе PayPal, на личные счета все того же Волкова в "Сбербанке" и "Альфа-банке", ну и на криптовалютную систему Bitcoin.

На сайте размещена приписка, в которой очень мелким шрифтом (как это раньше делалось банками-мошенниками) объясняется следующее: "До регистрации избирательного счёта мы осуществляем сбор средств на интернет-кошельки начальника избирательного штаба Леонида Волкова. О поступлении и расходовании средств будет предоставляться публичная отчётность".

Все пожертвования Навальный обещает перевести в "в листовки, в работу региональных штабов и юристов".

При этом уже 18 января 2017 года Алексей Навальный кратко опубликовал "Небольшой отчёт о ходе кампании и планы кратко". Из него следовало, что в декабре прошлого года с населения было собрано денег: "Микроплатежи через Яндекс (кошельки и банковские карты): 5.08 млн рублейМикроплатежи через Paypal: 2.14 млн рублей Bitcoin: 22.7 BTC, это сегодня 1.19 млн рублейПрямые банковские переводы: 3.9 млн рублейИТОГО: 12.31 млн рублей. Общее количество жертвователей: 6 120 чел."

И тут происходит "неожиданное": как сообщил разгневанный Навальный, Центробанк потребовал от "Яндекс.Денег" закрыть кошелек его сторонника Леонида Волкова. По версии блогера, который уже почти видит себе президентом, это выглядит так: "нас незаконно лишают права пользоваться этими электронными платежами. Обращаюсь ко всем: давайте ударим рублём по наглым мордам, плюющим на закон и желающим решать, кому участвовать в выборах, а кому — нет".

На самом же деле, компания "Яндекс.Деньги" сообщила Волкову, что больше не будет принимать пожертвования на его личный кошелёк и объяснила причины: "Заботясь о репутации и законности сервиса" ООО НКО "Яндекс.Деньги" убедительно попросит владельца кошелька Леонида Волкова не использовать во избежание нарушения "прав и законных интересов НКО и третьих лиц. … В случае неисполнения нашей просьбы в течение 5 календарных дней мы будем вынуждены в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора".

Тут, надо предполагать, представители "Яндекс.Деньги" мрачно вспомнили историю почти трехлетней давности, когда точно так же на "Яндекс.Кошелек" собирались средства для предвыборного штаба Навального, когда он баллотировался в мэры столицы. В результате действий подручных блогера, им было предъявлено обвинение в мошенничестве, а в офис "Яндекс.Деньги" пришли следователи с обыском. Подробнее об этом - в материале По стопам кумира: куда "ушли" деньги "для Навального"?

Что касается PayPal, то сложно представить, что Навальный с Волковым не удосужились ознакомиться с основными правилами этой платежной системы, которые гласят: "Недопустимо использовать службу PayPal для осуществления деятельности, которая… связана c операциями, которые… выполняются в целях финансирования или поддержки любой политической партии, политической организации или по политическим мотивам".

Конечно, "кандидат в президенты" (как-никак — юрист же) и его подручный хорошо об этом знают. Но в очередной раз доказывают, что правила — это не для них. Но ведь эти правила нарушили и все те люди, которые поторопились доверчиво перевести на счета Волкова своим 2,1 млн рублей. Но этот факт блогера вообще не волнует.

Есть аналогичное правило и у платежной системы Qiwi: "Пользователь не вправе использовать Сервис… для совершения любых операций, связанных с финансированием политической и общественной деятельности любых лиц, в том числе некоммерческих и общественных организаций, за исключением религиозных и благотворительных организаций, зарегистрированных в установленном порядке".

А после скандала, устроенного Навальным, такое же правило приняла и компания "Яндекс.Деньги".

Итак, нарушения налицо. Забавна доверчивость "хомячков" Навального, которые несут свои кровные денежки на неизвестные счета "будущему президенту" при том, что президентская кампания в стране даже еще не была объявлена. То есть, все эти сборы денег не имеют никакого официального статуса.

Разве с стране уже начала президентская гонка? Разве о ней уже объявил Центризбирком? Разве господин Навальный уже написал туда заявление и официально зарегистрировал свой избирательный штаб?

А ведь только после этого, как объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Олег Матвейчев, "только после этого создают избирательный фонд. После этого совершенно прозрачным образом, поскольку это подконтрольно Центризбиркому, сдаются вовремя отчеты об этом фонде — какие средства поступили, нет ли там иностранных источников, нет ли сомнительных источников (наркомафия, террористы и т. д)" .

"Все остальные заявления о том, что они идут на президентские (выборы), хотя еще никаких выборов президентских нет, являются по сути дела мошенничеством. Сравни тому, что кто-то вышел и заявляет, будто он на шахматный межгалактический турнир собирает деньги, и люди начинают платить. Это совершенно очевидное мошенничество. Поэтому, конечно, недопустимо использовать никакие сервисы, электронные и прочие, для таких призывов, сборов (денег) и т. д.", — подчеркнул Матвейчев.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня