Четверо чеченцев, пытавшихся примкнуть и ИГИЛ, арестованы в Турции

В городе Тартус турецкой провинции Мерсин арестованы четверо выходцев из Республики Чечня, которые подозреваются в попытке влиться в Сирии в ряды запрещенного в России "Исламского государства". Об этом сообщает в субботу агентство Anadolu.

Фото: AP

По сведениям источника агентства в правоохранительных органах, сотрудники управления полиции по борьбе с терроризмом Мерсина получили информацию о том, что четыре иностранца готовятся выехать из Тартуса в приграничную с Сирией провинцию Хатай, откуда затем планировали перейти на сирийскую территорию.

В результате проведенной операции задержаны Мансур Хатты, Ахмет Рафиа, Фуат Аланмар и Хусейн Амад. При них обнаружены поддельные временные удостоверения личности, которые выдаются властями Турции сирийским беженцам. Подозреваемые в причастности к ИГ предстали перед судом, который принял решение об их аресте.

Как вербует ИГ в свои ряды новых боевиков? Для этих целей используются самые разные методики. К примеру, довольно просто склонить "уйти на джихад" молодых людей с низким уровнем самооценки и образования, имеющих проблемы с социализацией в обществе, с работой, с невысоким уровнем дохода. Представители джихадистов разузнают о семьях, на которых лежат огромные долги, предлагают деньги и возможность "много заработать". Другой путь - это вербовка в мечетях или в религиозных школах. Здесь рекрутеры в ИГ используют строки Корана, при этом нередко полностью извращая священное Писание.

Сегодня вполне привычными делом стала вербовка через интернет. Напомним об одной истории, которую рассказывала Правда.Ру.

Недавно в США обвиняемый в подготовке массового убийства в штате Северная Каролина Джастин Салливан признался, что с сентября 2014 года смотрел в интернете видеозаписи терактов ИГ, таких как обезглавливание, и скачивал их к себе на компьютер. О своей приверженности идеям группировки Салливан открыто заявил родителям.

То есть, рядом с ним не было вербовщиков, но вербовка все-таки произошла - посредством интернета. Чтобы доказать свою верность группировке, в которую он был завербован, американец намеревался расстрелять от ее имени сотни человек в Северной Каролине и Вирджинии. Хуссейн приказал Салливану снять теракт на видео. Молодому человеку грозит пожизненное заключение. И обвинение, и защита считают эту меру наказания приемлемой.

В России в конце декабря был вынесен обвинительный приговор бывшей студентке МГУ Александре Ивановой (Варваре Карауловой), пытавшейся сбежать в запрещенную группировку "Исламское государство". Суд пришел к выводу, что девушка виновна в попытке сбежать в ИГИЛ. Ее приговорили к 4,5 года колонии общего режима.

Варвара Караулова, позже сменившая имя и фамилию на Александру Иванову, в июне 2015 года была задержана в турецком городе Килис при попытке незаконного пресечения границы с Сирией. Согласно выводам следователей, Варвара Караулова собиралась присоединиться к боевикам "Исламского государства".

Мать студентки объясняет действия своей дочери влюблeнностью в предполагаемого вербовщика, от которого она попала в зависимость и не в состоянии самостоятельно от неe избавиться.