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Источник Правда.Ру

В Москве, Подмосковье и Костромской области из-за погоды объявлен "оранжевый" уровень опасности

Общество

Аномальные морозы сковали Центральную часть России: синоптики вынуждены объявить по Москве предпоследний, "оранжевый" уровень погодной опасности, который на языке метеорологов говорит о том, что существует высокая вероятность серьезных стихийных бедствий с нанесением ущерба.

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Фото: AP

Как отмечается в сообщении Гидрометцентра, такой же уровень действует для Костромской области. В остальных регионах Центрального федерального округа уровень опасности несколько ниже — только "желтый".

По данным синоптиков, в ближайшую ночь в Москве будет до минус 30 градусов, по области местами воздух остынет до минус 35 градусов. В начале первой рабочей недели этого года ночью в Москве будет 26-28 градусов мороза, по области — от 25 до 30 градусов ниже нуля, передает ТАСС.

Днем в столице — минус 17 — минус 19 градусов, в Подмосковье — от 16 до 21 градуса мороза. Во вторник, 10 января, ночью в Москве ожидается от 17 до 19 градусов мороза, по области — от 16 до 21 градуса мороза, днем потеплеет до минус 10 — минус 12 градусов, по области — до минус 10 — минус 15 градусов. Ветер западный и юго-западный, 3-8 м/с.

Морозы изменили расписания самолетов и праздничных площадок: в столичных аэропортах согласно онлайн-табло воздушных гаваней задерживаются более 80 рейсов, еще свыше 20 рейсов отменили. В Домодедово задержано на данный момент 53 рейса, один отменен, в Шереметьево ждут вылета 3 самолета, 21 рейс отменен.

В городе сегодня из-за мороза закрыты окружные площадки фестиваля "Путешествие в Рождество", работа центральных сокращена до 18 часов. 7 и 8 января отменены ледовые шоу на катке на площади Революции в центре столицы. Здесь сегодня должно было состояться балетное представление "Белоснежка", а в 19:00 планировали выступить олимпийские чемпионы и чемпионы мира.

Как и обещали в МЧС, спасатели развернули пункты обогрева и раздачи горячего питания возле храмов и церквей, где сегодня проходили рождественские богослужения. Кроме того, теплые точки" работают в местах народных гуляний.

Столичный департамент социальной защиты усилил работу на улицах города в морозы. "На территории Москвы в круглосуточном режиме работает мобильная служба помощи бездомным гражданам "Социальный патруль", созданная на базе Центра социальной адаптации "Люблино", — сообщили в департаменте.

Здесь обратились к москвичам с просьбой сообщать на круглосуточную горячую линию социального патруля по телефонам 8-495-720-15-08, 8-499-357-01-80 о бездомных, замерзающих на улицах. По некоторым данным, в городе за последние сутки получили обморожения более 60 человек.

В Костромской области в 25 местных пожарно-спасательных гарнизонах на опасных участках региональных и федеральных дорог организованы и действуют "патрули спасения" участников дорожного движения. Патрулирование ведется с периодичностью 4 часа, в том числе и в ночное время, сообщили информационному порталу СМИ44 в пресс-службе ГУ МЧС России по Костромской области.

Одновременно с этим организован мобильный пункт обогрева для водителей, расположение которого меняется исходя из складывающейся климатической ситуации. Сегодня в течение дня он расположен на автодороге Р-243 Макарьев-Мантурово в районе населенного пункта Мослово.

Главное управление МЧС по Костромской области и администрация региона призывают водителей в период сильных морозов по возможности воздержаться от поездок на дальние расстояния.

А в это время из-за серьезного ЧП в Ленинградской области без электричества остались пять тысяч человек. "В населенном пункте Мурино после наезда грузового автомобиля упала опора ЛЭП. Нарушено энергоснабжение 16 жилых домов с населением 4,7 тысячи человек", — сказал собеседник РИА Новости. По его словам, к 21 часу электроснабжение будет полностью восстановлено.

Напомним, как сообщала Правда. Ру, сегодня в подмосковном Королеве без отопления остались 59 многоквартирных жилых домов и несколько объектов социальной сферы. Как сообщил в беседе с РИА Новости глава города Александр Ходырев, авария на теплосетях произошла потому, что одна из труб не выдержала давления, повышенного коммунальщиками из-за морозов.

Он также отметил, что возможность устранения подобных аварий была проработана заранее, поэтому более 80 человек сразу приступили к реализации всех необходимых для ее устранения мероприятий.

В настоящее время все восстановительные работы уже закончены и в дома жителей Королева снова пришло тепло.

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Темы Морозы Центральная Россия
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