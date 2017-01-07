Из-за аварии в Подмосковье около тысячи горожан остались без теплоснабжения

Авария на теплотрассе оставила без отопления почти тысячу человек в подмосковном Королеве. Об этом сообщил пресс-секретарь министерства ЖКХ области Вадим Кудасов.

Фото: vk.com

«Шестнадцать домов, около тысячи человек без тепла. Произошла утечка на теплотрассе… Ситуация находится на контроле министерства ЖКХ, в ближайшие несколько часов подачу тепла планируется возобновить в полном объёме», — приводит РИА Новости его слова.

Как сообщает МЧС по Московской области, произошла утечка на тупиковой ветке теплотрассы, в результате чего нарушилась подача теплоснабжения в жилые дома по улице Пушкинская.

Полностью восстановить теплоснабжение в подмосковном Королеве планировалось к 16.00, на месте аварии работают 10 аварийно-восстановительных бригад.

Как отметили в пресс-службе администрации Королева, утром в микрорайоне Юбилейный Королёва произошла авария на одном из участков теплосети центрального отопления, в результате чего без отопления остались 59 многоквартирных жилых домов и несколько объектов социальной сферы. Утечка теплоносителя была зафиксирована в 06.55. Уже в 07.20 по поручению Главы города Александра Ходырева был развернут оперативный штаб по ликвидации аварии.

"К 11.00 благодаря слаженным действиям коммунальных служб в короткие сроки удалось подключить к отоплению все социальные объекты и 43 жилых дома. В настоящее время на месте аварии работают более 10 аварийно-восстановительных бригад, свыше 80 человек и 15 единиц спецтехники. Организованы пункты обогрева и горячего питания… По прогнозам специалистов, восстановительные работы на вышедшем из строя участке теплосети будут завершены к 16.00", — говорится в сообщении.

Как отметили в администрации города, в 16 домах, которые пока остаются без отопления, постоянно дежурят сотрудники управляющей компании, следя за температурным режимом и не допуская разморозки систем отопления.

Такая же неприятность вчера ожидала и жителей Твери, где из-за прорыва в теплосетях несколько часов без отопления оставались нескольких районов города. К счастью, ремонтники сначала оперативно подключили резервную систему отопления домов, а затем и ликвидировали саму аварийную ситуацию.

Напомним, как сообщала Правда.Ру, рождественская ночь в столице стала самой морозной с начала XXI века. Об этом сообщает портал правительства Москвы. В его сообщении говорится, что в ночь на 7 января мороз в столице усилился до -30 градусов. Главная метеостанция Москвы на ВДНХ зафиксировала температуру 29,9 градуса ниже нуля. По сведениям Гидрометцентра России, это Рождество стало самым холодным с начала XXI века.

Наступившие холода не испортили москвичам праздника. Все системы жизнеобеспечения города, включая объекты энергетики, в условиях сильных морозов работают в штатном режиме. Сбоев в тепло-энерго-газо- и водоснабжении потребителей нет.Справляются коммунальщики и с очисткой дорог - накануне в городе шел еще и снег. За сутки вывозится примерно 430 тысяч кубометров снега, а с начала зимнего сезона его вывезено уже более 12,2 миллиона кубометров.

Абсолютный минимум температуры для 7 января был установлен в 1891 году и до сих пор не побит. Он составляет минус 34,8 градусов ниже нуля.

В ночь на 8 января также прогнозируются сильные морозы. Минимальная температура в Москве составит минус 28 - минус 30 градусов, рекорд для 8 января (минус 36,9 градусов) также устоит. В начале первой рабочей недели этого года ночью в Москве будет 26-28 градусов мороза, по области - от 25 до 30 градусов ниже нуля.

Днем в столице - минус 17 - минус 19 градусов, в Подмосковье - от 16 до 21 градуса мороза. Во вторник, 10 января, ночью в Москве будет от 17 до 19 градусов мороза, по области - от 16 до 21 градуса мороза, днем "потеплеет" до минус 10 - минус 12 градусов, по области - до минус 10 - минус 15 градусов. Ветер западный и юго-западный, 3-8 м/с.

Отступят большие морозы лишь после праздников: днем 9 января будет 17-19 градусов ниже нуля и примерно такая же температура, а во вторник 10 января днем ожидается 10-12 градусов мороза.

Кстати, благодаря сильным морозам жители столичного региона смогли увидеть красивое оптическое явление - гало или "ложное солнце" (зимнюю радугу), которые возникают из-за преломления солнечного света в частичках льда, падающих в атмосфере.

По приметам, в которые твердо верили предки, три солнца в небе - к похолоданию. Морозы обещают не только народные приметы, об аномальных холодах говорят и синоптики.

К слову, эта зима будет самой холодной во всех странах планеты. Самые сильные морозы ожидаются в январе-феврале. Сильнее всего не повезет европейским государствам, где зима будет не только очень суровая, но и длительная. Весна в этом году не придет долго. Температура поднимется до весенней нормы лишь в начале апреля.