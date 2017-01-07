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Источник Правда.Ру

Страх перед дронами: Россиян заставят регистрировать игрушечные вертолетики и авиамодели

Общество

Закон, согласно которому любые беспилотники, даже те, вес которых не превышает 30 килограмм, подлежат обязательной регистрации, вступает в силу с 1 июля 2017 года.

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Фото: AP

Получается, что в эту же категорию попадут даже  игрушки, которые продаются в детских магазинах. Теперь россияне не смогут просто так купить радиоуправляемый вертолетик или самолетик своему чаду: любую такую покупку придется ставить на учет.

Предполагается, что регистрацией будут заниматься продавцы. Для этого им понадобится Интернет, а покупатель обязан будет предъявить паспорт и ввести данные в общую базу данных.Покупателю же придется предоставить документы и ожидать перед покупкой, когда будет получено разрешение. На это может понадобиться не менее получаса.

Подпадают под закон и авиамодели, которые мальчишки мастерят из подручных материалов в секциях, а также модели, участвующие в различных соревнованиях, читает руководитель рабочей группы по разработке и реализации дорожной карты "АэроНет" Национальной технологической инициативы Сергей Жуков.

Эксперты считают, что его надо немного скорректировать. "Пока непонятно, что делать с моделями, которые в кружках строят сами? Как ребенок подтвердит, что планерок построен именно им? Потом существует практика соревнований. Очень часто в спортивных командах меняются моделями. В спорте это нормальная практика, когда отлетал тур и вылетел, а свою модель передал товарищу. Но с 1 июля 2017 года, получается, это будет запрещено", - сказал Жуков.

По мнению экспертом, надо скорректировать и правила регистрации, чтобы  покупатели сами могли их регистрировать уже после покупки в магазине. А для ребят в спортивных кружках моделирования упростить режим регистрации. 

Ранее Министерство транспорта уже добивалось отмены обязательной регистрации беспилотников весом менее 30 килограммов. Прошлым летом это требование было отменено.

Напомним, 3 июля 2016 года президент России Владимир Путин подписал федеральный закон "О внесении изменений в Воздушный кодекс Российской Федерации". Обновленный документ разрешил владельцам дронов и беспилотников не регистрировать устройства взлетной массой 30 килограммов и менее. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

В конце 2015 года Госдума приняла поправки в Воздушный кодекс, вводящие обязательную регистрацию в ФСБ беспилотников массой более 250 граммов.

Позднее Дума приняла поправки, которые освобождают от обязательной сертификации и госрегистрации беспилотники массой до 30 килограммов. При этом такие летательные аппараты подлежат учету в порядке, который установит правительство.

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Темы дроны регистрация беспилотники
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