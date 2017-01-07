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Источник Правда.Ру

Из-за морозов москвичи могут увидеть оптический феномен "световые столбы"

Общество

Красивое оптическое явление - гало или "ложное солнце" (зимнюю радугу) увидели жители столичного региона. Причиной этому стали сильные морозы, установившиеся в столице и Подмосковье.

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Фото: соцсети

Утром жители Дмитровского и Клинского районов, где ударил мороз в 33 градуса, наблюдали оптический феномен - светящееся кольцо вокруг Солнца.

"Возникают "ложные солнца" из-за преломления солнечного света в частичках льда, падающих в атмосфере. На небе при этом наблюдается одно или несколько дополнительных изображений Солнца, расположенных на той же высоте над горизонтом, что и настоящее Солнце. Миллионы кристаллов льда с вертикальной поверхностью отражают светило и образуют это красивейшее явление", - пояснили в Гидрометцентре РФ.

По словам специалистов, холода также могут вызвать еще одно необычное и красивое явление - "световые столбы" (разновидность гало). Они образуются при сильном морозе в результате отражения солнечных лучей и огней большого города от микроскопических ледяных частичек в воздухе. "Световые столбы" наблюдались над Москвой в ночь перед Рождеством в 2015 году, а также в январе 2014 года, когда температура воздуха была также ниже минус 20 градусов.

В Подмосковье, в Сергиевом Посаде, "световые столбы" видели в декабре 2016 года. По данным Гидрометцентра, в Москве воздух остыл до минус 29,9 градусов, в Подмосковье - в Клину и Дмитрове было минус 33,4 градуса. Однако, никаких рекордов погода не установила, хотя это Рождество стало самым холодным за последние 17 лет.

Абсолютный минимум температуры для 7 января был установлен в 1891 году и до сих пор не побит. Он составляет минус 34,8 градусов ниже нуля.

В ночь на 8 января также прогнозируются сильные морозы. Минимальная температура в Москве составит минус 28 - минус 30 градусов, рекорд для 8 января (минус 36,9 градусов) также устоит. В начале первой рабочей недели этого года ночью в Москве будет 26-28 градусов мороза, по области - от 25 до 30 градусов ниже нуля.

Днем в столице - минус 17 - минус 19 градусов, в Подмосковье - от 16 до 21 градуса мороза. Во вторник, 10 января, ночью в Москве будет от 17 до 19 градусов мороза, по области - от 16 до 21 градуса мороза, днем "потеплеет" до минус 10 - минус 12 градусов, по области - до минус 10 - минус 15 градусов. Ветер западный и юго-западный, 3-8 м/с.

Напомним, как сообщала Правда.Ру, утром 5 января небо над Санкт-Петербургом озарили сразу три солнца. Фотографии необычного природного явления жители региона активно выкладывали в сеть.

По приметам, в которые твердо верили предки, три солнца в небе - к похолоданию. Морозы обещают не только народные приметы, об аномальных холодах говорят и синоптики. Как сообщала Правда.Ру, крепкие морозы установятся в России в ближайшие дни. Температура воздуха опустится до -29 градусов. Аномальные морозы уже стоят в Тверской, Псковской, Вологодской, Нижегородской и других областях. Столбик термометра опускается ниже 30 градусов со знаком минус.

Самой студеной стала ночь перед Рождеством. В московском регионе, к примеру, похолодало до минус 26, местами - до минус 29, а в Костромской области температура опустилась до минус 30, а Твери местами отмечался мороз в 33 градуса ниже нуля.

К слову, эта зима будет самой холодной во всех странах планеты. Самые сильные морозы ожидаются в январе-феврале. Сильнее всего не повезет европейским государствам, где зима будет не только очень суровая, но и длительная. Весна в этом году не придет долго. Температура поднимется до весенней нормы лишь в начале апреля.

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