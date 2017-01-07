Росгвардия определилась с приоритетами на 2017 год

Усиление работы по противодействию коррупции внутри ведомства станет одной из главных задач Росгвардии на 2017 год. Об этом заявил журналистам главнокомандующий войск национальной гвардии РФ Виктор Золотов.

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"Главные задачи 2017 года: выполнение мероприятий второго этапа формирования войск национальной гвардии, обеспечение общественной безопасности в период проведения Кубка Конфедераций по футболу, повышение эффективности работы по противодействию коррупции и должностным преступлениям, как системной угрозы облику вновь сформированного федерального органа исполнительной власти", - заявил он.

Золотов подчеркнул, что также необходимо проводить целенаправленную работу по повышению авторитета Росгвардии в обществе, укреплению доверия к ней граждан.

Напомним, как сообщала Правда.Ру, Росгвардия была создана по указу президента Российской Федерации от 5 апреля текущего года с целью обеспечения государственной и общественной безопасности, защиты прав и свобод граждан. В войска Нацгвардии преобразовали внутренние войска министерства внутренних дел страны. Возглавил новую структуру генерал армии Виктор Золотов.

Войска Росгвардии занимаются охраной общественного порядка, принимают участие в борьбе с экстремизмом, терроризмом и обеспечением правового режима контр-террористических операций. Занимаются они и охраной важных государственных объектов.

В структуру Нацгвардии, помимо внутренних войск, включены: органы управления и подразделения МВД, осуществляющие федеральный государственный контроль за оборотом оружия и в сфере частной охранной деятельности, а также вневедомственной охраны. В состав Нацгвардии также вошли спецподразделения МВД.

Жалованье служащих в рядах Внутренних войск России, указом президента преобразованных в Национальную гвардию, будет зависеть от региона несения службы и ее условий.

Одновременно с этим, указом главы государства были упразднены Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) и Федеральная миграционная служба (ФМС). Штатная численность этих служб передается в МВД. Треть сотрудников ФМС сократили. В структуре МВД бывшие упраздненные службы будут называться Главное управление по вопросам миграции и Главное управление по контролю за оборотом наркотиков.

Вместе с переходом в ряды Росгвардии 160 тысяч сотрудников МВД завершился первый этап становления нового силового ведомства.

"Была проделана большая и кропотливая работа. Разработана нормативно-правовая база, развернуты 84 территориальных органа. Войска Росгвардии на сегодня насчитывают 340 тысяч человек, 160 тысяч из которых - это сотрудники, принятые в Росгвардию из подразделений МВД", - сообщил Золотов.

Также он отметил, что проделана большая работа о передаче Росгвардии имущества и материально-технической части от органов внутренних дел.