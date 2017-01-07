Метеорологи дали прогноз на святки

Обычно Рождество принято ассоциировать с сильными холодами, хотя и не всегда "рождественские морозы" совпадают с праздничными днями.

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В нынешнем году на Рождество довольно морозно: ночью -26..-28, а днем -23..-25. Однако существенных осадков синоптики не ожидают. Холода задержатся в Московском регионе до 10 января, а затем начнут ослабевать. Столь низких температур в рождественские праздники не наблюдалось около 20 лет.

Для 7 января климатическая норма составляет -8,6 градуса. Самый сильный мороз, -34,8 градусов наблюдался в столице в далеком 1891 году, а в 2007 году, напротив, было очень тепло, +3,5 градуса. Сильный снег прошел в 1999 году, выпало почти 11 мм осадков в жидком эквиваленте, сугробы выросли на 12-15 сантиметров.

В далеком 1975 году в Москве можно было наблюдать очень редкое для зимы явление - грозу. В прошлом, 2016 году, в этот день шел слабый снег, температура в ночные часы составила -13,5 градуса, а днем термометры показали -10,4.

В этом же году, как и предполагали синоптики, новогодняя оттепель сменилась настоящими рождественскими холодами: запоздавшая зима берет свое.

С учетом столь низких температур, которые, однако, могут многих не отпугнуть от рождественских гуляний, глава МЧС России Владимир Пучков предложил развернуть в Москве в местах массовых новогодних гуляний полевые кухни с горячей кашей и чаем.При этом на специальном совещании глава МЧС отметил, что на новогодние праздники в Москву приехало большое количество людей, и в связи с этим попросил "еще раз спланировать дополнительные мероприятия по всем местам массового отдыха и прогулок людей".

Помимо этого, глава МЧС России Владимир Пучков, в связи с надвигающимися морозами, потребовал взять объекты ЖКХ в ряде регионов страны под особый контроль.

Как ранее сообщала Правда.Ру, зима-2017 вообще обещает быть самой холодной за 100 лет. Это предсказал немецкий метеоролог Доминик Юнг, опираясь на свои наблюдения и точные расчеты. Его прогнозы подтверждают представители Американской гидрометеорологической службы.

Причем, зима будет самой холодной во всех странах планеты. Самые сильные морозы ожидаются в январе-феврале. Сильнее всего не повезет европейским государствам, где зима будет не только очень суровая, но и длительная. Весна в следующем году не придет долго. Температура поднимется до весенней нормы лишь в начале апреля.

Такие погодные явления специалисты связывают с нарушением движения воздушных масс. Снегопадами и бурями, которые уже бушуют в некоторых регионах России, мы обязаны циклонам с юга. За ними ожидаются холодные массы арктического воздуха.

Кстати, начало эпохи "суровых зим" предрекли еще в прошлом году. Тогда метеорологи спрогнозировали суровую зиму, причем, не только в 2016 году, но и на протяжении 60-летнего цикла.