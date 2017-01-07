Путин в Рождество сделал прогноз на 2017 год. А Патриарх?

По окончанию праздничного ночного богослужения в храме Христа Спасителя патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил верующих с наступившим праздником Рождества Христова и пожелал им всегда "чувствовать в сердце Божественное присутствие".

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"От всего сердца поздравляю вас с великим и мироспасительным праздником Рождества Христова. В этот день особенно верующие в сердце чувствуют Божественное присутствие. Господь в мир пришел две тысячи лет тому назад, и Он никогда и не покидал нас, Он постоянно с нами, и этим православная вера отличается от других вер - потому, что мы исповедуем Божественное присутствие в нашей жизни", - сказал предстоятель.

По его словам, для того, "чтобы почувствовать Бога, не нужно быть суперменом, не нужно напрягать сверхчеловеческие силы - нужно только сердечно обратить к Господу свою молитву, и Он отвечает на эту молитву".

А российский президент Владимир Путин в этот день по уже сложившейся многолетней традиции встречал Рождество не в столице: он побывал на рождественском богослужении в Свято-Юрьевом монастыре в Великом Новгороде.

После богослужения президент России Владимир Путин встретился с новгородскими рыбаками, с которыми он познакомился осенью во время прогулки по озеру Ильмень.

Президенту рассказали про улов в 2016 году. Рыбаки признались, что он оказался меньше, чем ожидалось, так как озеро рано покрылось льдом. Кроме того, Владимира Путина вновь пригласили в Новгородскую область, но уже на весеннюю рыбалку.

За столом президент выразил уверенность, что 2017 год будет лучше прошедшего. Путин также послушал рыбацкие истории и обсудил с рыбаками рецепты приготовления ухи.

"Уверен, в наступившем году будет лучше, чем в том, который прошел", - сказал президент. Он подчеркнул, что ключевым моментом для достижения успехов является народная поддержка.

"Без вашей поддержки не может быть никаких успехов", - сказал Путин.

После встречи с рыбаками Владимир Путин осмотрел Георгиевский собор. Это на территории того же монастыря, где проходило рождественское богослужение. Президенту рассказали, что при проведении археологических раскопок в 2014 году в храме была найдена надгробная плита святителя Феоктиста, перезахороненного в Юрьевом монастыре в XVIII веке.