Разрешение на "тараны" машин во дворах? Похоже на изобретение велосипеда - мнение

МЧС и "скорой помощи" хотят разрешить "таранить" припаркованные во дворах машины. В Общественной палате России предлагают снять ответственность с водителей оперативных служб за повреждения автомобилей, которые мешают их проезду во дворах. Ущерб же должны покрывать страховые компании, а в конечном итоге — владелец автомобиля, который перекрыл проезд.

источник Pravda.Ru

В службе 03 такую радикальную идею не поддержали. Как рассказал "Лайфу" заведующий подстанцией скорой помощи № 12 в Москве Сергей Вишняков, для машин, которые мешают проехать "скорой", должно быть какое-то законодательное регулирование, а медики — не экстремисты, они заряжены на то, чтобы помогать людям, а не таранить машины.

Инициативу ОП Правде.Ру прокомментировал координатор движения "Общество синих ведёрок" Петр Шкуматов.

— Ваше мнение о предложении?

— Авторам этого предложения надо подучить законодательство. Потому что в нашем законодательстве уже давным-давно все прописано. Существует статься 2.7 Кодекса административных правонарушений, которая называется "крайняя необходимость".

Действие, совершенное в состоянии крайней необходимости — пожар, преступления или необходимость перевозки тяжело больного пациента — это и есть состояние крайне необходимости. Они как раз под эту статью попадают, и водители, если они вдруг совершат ДТП с припаркованными автомобилями, не являются с точки зрения нашего закона нарушителями.

И эта статься действует столько лет… Мы еще даже не родились с вами, а статья эта уже была. И очень много сотрудников спецслужб, попавших в ситуацию, когда произошла авария, они этой статьей воспользовались и воспользовались довольно успешно.

Поэтому говорить о том, что надо плодить какие-то дополнительные сущности, мне кажется, это очень странно. Зачем трогать то, что и так работает. Поэтому, мне кажется, это предложение сделано просто в силу того, что текущее законодательство не достаточно было изучено, и его возможности тоже.

Что касается водителей, которых задели во время тушения пожара, например, то страховая компания охотно выплачивает деньги по полису ОСАГО, это уже тоже многолетняя практика. Главное, чтобы это ДТП было соответствующим образом оформлено, вот и все.

— Что делать водителю, если его машину задели водители спецслужб?

— На самом деле, водителю нужно запомнить номер "скорой": или бортовой, или автомобильный номер. На том месте, где произошло ДТП, вызвать ГИБДД. Когда приедет ГИБДД, инспектору ДПС сообщить эту информацию.

После чего в ГАИ уже по своим каналам будет выяснено, кто это был, что за "скорая", куда ехала, и дальше с водителя будет взято объяснение, почему он покинул место ДТП. Как я уже сказал, это крайняя необходимость. После чего будут выданы все документы, которые водитель, вызвавший инспекторов, подает в страховую, и дальше страховая компания выплачивает сумму ущерба в том объеме, в котором положено.

Здесь нет никаких подводных камней, многие водители это уже проходили. Сама ситуация случалась уже многократно. И здесь нет никакой необходимости каким-то образом уточнять, добавлять какие-то новые статьи. Если честно, вся эта новость не стоит выеденного яйца. То есть изобрели велосипед. Я против изобретения велосипеда.

— А если человек не видел, кто ударил его машину? Водитель спецслужб обязан куда-то сообщить, если он, спасая жизнь человека, задел припаркованный автомобиль?

— Конечно. В данной ситуации водитель пожарной, или "скорой", полиции, если он выполнил все действия в состоянии крайней необходимости, обязан сообщить в ГИБДД о факте произошедшего ДТП, возможно, вернуться на место аварии и оформить все документы.

Конечно, есть недобросовестные сотрудники наших спецслужб, которые игнорируют подобные обязанностию Но, опять же, я хочу сказать, что полиция рассматривает действия, совершенные в состоянии крайней необходимости, только на момент совершения этого столкновения.

Если вдруг выяснилось, что водитель совершил столкновение, уехал с места аварии в состоянии крайней необходимости, но не выполнил в дальнейшем своих обязанностей по оформлению этой аварии, несмотря на то, что ему ничего не грозит, то это может рассматриваться как отдельное, самостоятельное административное правонарушение со всеми вытекающими последствиями.

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