Западные правозащитники напуганы игрушками, следящими за детьми

Европейская организация по защите прав потребителей и американские правозащитные организации подали жалобы во властные структуры ЕС и США в связи с продажей игрушек, способных собирать информацию о детях и их домах. Это куклы и роботы компании Genesis Toys. Для их работы требуется подключение к интернету через смартфон или планшет.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс, американские организации, считают, что "эти игрушки записывают и собирают частные разговоры детей без ограничений на сбор, использование или обнародование этой частной информации" и "представляют собой непосредственную угрозу для безопасности детей в США".

По сути, любой человек может получить контроль над игрушкой при помощи мобильного телефона, совершив простые действия. В связи с этим становится возможным говорить и слушать при помощи игрушки без физического доступа к ней, отмечают в жалобе.

Организации призывают Федеральную торговую комиссию США провести расследование. Принять меры обязана и сама компания, уверены подавшие обращение. Она должна перестать сохранять и использовать личные данные детей.

Ранее Правда.Ру уже писала о "невинном шпионаже" плюшевых игрушек. Корпорация Google в мае прошлого года запатентовала идею производства плюшевых игрушек, содержащих специальные сенсоры для управления домашними электронными устройствами. Американское бюро по патентам и товарным знакам (USPTO) одобрило инициативу компании, однако нашлись и те, кто считает, что ее воплощение будет очередным шагом к слежке за клиентами компании, отмечает Natural News.

Предполагалось, что плюшевые медведи и зайцы смогут сканировать действия людей, определять их местоположение, записывать голосовые команды и вообще все фразы, которые звучат в их присутствии. А ключевые слова из них игрушки передавали бы в базу данных Google. Если это будут опасные или противозаконные сведения, вас могут даже задержать до прибытия соответствующих органов.

К слову, до этого Google и Facebook не раз упрекали в содействии американским спецслужбам, однако оно продолжается, а их ведущие акционеры получают с этого огромную прибыль.

В последнее время эксперты все больше озабочены ситуацией с игрушками у наших детей: куклам, плюшевым мишкам, паззлам и конструкторам они предпочитают компьютеры, телефоны и планшетники. Некоторые родители в шоке от ситуации, потому что "у них такого не было", некоторые, напротив, сами покупают детям приставки и другую навороченную электронику. Так почему же дети предпочитают компьютерные игры старым добрым игрушкам? Во многом это связывают с низким качеством и примитивностью привычных нам игрушек. Читайте подробнее в материале: Эксперты оценивают будущее детских игрушек.