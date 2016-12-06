Черемховский интернат: К гибели детей привела "оптимизация"

Трагедия в Черемховском интернате в Иркутской области, где летом скончались четверо детей инвалидом, стала результатов неправильной организации работы.

Об этом сообщил журналистам полпред президента РФ в Сибирском федерально округе (СФО) Сергей Меняйло.

По его словам, СФО - единственное учреждение, которое оптимизировали, но не всегда оптимизация приводит к положительным результатам. Если оптимизация проводится бездумно, это приводит к отрицательным результатам, считает он.

В результате оптимизации штатного расписания в Черемховском интернате получилось, что "уборщица одними руками убирала, и потом раздавала пищу" больным детям.

"В других сибирских регионах такого нет", - заверил Меняйло, подчеркнув, что все выводы, сделанные после этой трагедии, "обязательно будут реализованы". Он пояснил, что расследование уголовного дела по данному факту на данный момент продолжается.

Напомним, как сообщала Правда.Ру, в больницу N1 Черемхово с 24 июля по 11 августа были госпитализированы с симптомами кишечной инфекции 26 воспитанников ОГКУ "Черемховский психоневрологический интернат". Все дети имеют серьезные врожденные патологии - ДЦП, эпилепсия, энцефалия, гидроцефалия, большинство - тяжелую умственную отсталость. Они не ходят и не разговаривают

5 августа одна из заболевших, восьмилетняя девочка, скончалась. Смерть ребенка наступила от инфекционно-токсического шока, вызванного дизентерией. 11 августа умерла вторая воспитанница - девочка 2010 года рождения. Причина смерти - врожденная патология головного мозга. На следующий день, 12 августа, умерла третья воспитанница, также пятилетняя девочка.

24 августа в больнице скончался четвертый воспитанник психоневрологического интерната из города Черемхово.

По факту массового заражения и гибели детей возбуждено четыре уголовных дела - три по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей), одно - по ч.1 ст. 293 УК РФ (халатность).

После гибели четверых детей в психоневрологическом интернате города Черемхово Иркутской области суд приостановил деятельность учреждения на 30 дней. Заместитель директора учреждения и начальник отдела Роспотребнадзора по Черемховскому и Аларскому районам отправлены под домашний арест.