Facebook, Twitter и Microsoft создают базу экстремистов

Крупнейшие западные социальные сети объединились для создания базы данных изображений и видео, с помощью которых террористы вербуют людей. Об этом сообщает The Verge.

Технологические гиганты создадут общую базу данных, где файлам будут присвоены "цифровые отпечатки", что упростит процесс блокировки такого контента при повторных загрузках. Так сейчас работает система ContentID, используемая в YouTube для определения контента, защищённого авторским правом.

— Здесь [на наших сервисах] нет места контенту, рекламирующему терроризм. Когда мы получаем предупреждение — мы оперативно действуем в соответствии с нашей политикой, — гласит заявление Facebook, Microsoft и Twitter в блоге.

В 2015 году, когда компании объединились против детской порнографии, использовалась та же технология.

Содержимое, попадающее в базу данных, не будет сразу удаляться, заявили представители компаний. Вместо этого каждый случай будет отдельно рассматриваться на предмет противоречия правилам социальных сетей.

Как ранее писала Правда.Ру, радикальные псевдорелигиозные организации упорно ищут новых адептов и жертв. Вербовщики работают во многих городах России.

Как рассказывают специалисты, существуют многие психологические инструменты, которые вербовщики знают и активно пользуются ими. Вербовщики проходят специальную школу для того, чтобы через соцсети или в личном контакте подстраиваться к своему собеседнику.

— Конечно, сразу никто не вербует. Все это происходит постепенно, это — технология манипулирования. И они берут на заметку и обрабатывают чаще всего молодых, неопытных людей, необразованных, которые проще поддаются таким вещам. А такого формата людей сейчас очень много. У нас расшатаны устои, у многих, особенно у молодежи нет целостной системы базовых ценностей. Люди даже не знают, чем заниматься, у них нет целей в жизни, — рассказал президент Всероссийской федерации служебно-прикладной подготовки силовых структур К-9 Заур Абдурагимов.

В этом году в нашей стране заблокировали свыше 450 сайтов, созданных для сбора средств для незаконных вооруженных формирований в Сирии. За все время прекращен доступ более чем к 1,3 тысячи интернет-ресурсов.

В поле зрения Генпрокуратуры попадали русскоязычные сайты, где размещались материалы, связанные с деятельностью запрещенных в России международных террористических организаций "Исламское государство", "Джебхат ан-Нусра" и "Аль-Каида", в том числе призывы оказывать террористам финподдержку.

Тем временем за рубежом за просмотр сайтов ИГИЛ уже начали сажать. Не так давно гражданин Франции был приговорён к двум годам лишения свободы за неоднократное посещение ресурсов, содержащих пропагандистские материалы ИГИЛ.

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