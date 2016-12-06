Циклон обесточил 155 населенных пунктов в Центральной России

Сотрудники МЧС, коммунальные службы и энергетики устраняют последствия циклона, нарушившего энергоснабжение в ряде регионов Центрального и Северо-Западного федеральных округов. Без света остались порядка 20 тысяч человек в 155 населенных пунктах.

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Как сообщает РИА Новости, во вторник из-за сильного снегопада и ветра до 15 метров в секунду произошло нарушение энергоснабжения на территории Тверской, Калужской и Рязанской областей без света остались 155 населённых пунктов. Республике Карелия, Ленинградской и Новгородской областей были обесточены 249 населенных пунктов.

В режим повышенной готовности переведены силы Главный управлений МЧС в этих регионах. В общей сложности последствия циклона ликвидируют более 800 человек, задействовано 280 единиц техники.

В пресс-службе МЧС добавили, что циклон стал причиной задержки десятки авиарейсов в московских аэропортах и аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. "В Пулково были задержаны 20 рейсов, в аэропортах московского авиаузла решением компаний-перевозчиков отменены 84 рейса, задержаны 65 рейсов. В настоящее время аэропорты функционируют в штатном режиме по фактической погоде", — сообщили в МЧС.

Кстати, по прогнозу метеорологов, циклон теряет интенсивность и смещается в восточном направлении. Однако Главное управление МЧС России по Москве распространяет экстренное предупреждение о резком похолодании, которое придет в столицу к вечеру. Температура, по прогнозам, упадет сразу на 10 градусов. Также ожидается гололедица.

Добавим, накануне о мощных циклонах предупредили и жителей Камчатки. Они друг за другом подойдут к берегам полуострова со стороны Японских островов. Сегодня на Камчатку должен обрушиться первый атмосферный вихрь. В южных районах обещают снег, местами сильный, порывистый ветер, ожидается метель.

Во второй половине дня циклон начнет смещаться на север края, а на юге погода начнет улучшаться. Однако передышка будет недолгой — в среду города Петропавловск-Камчатский и Елизово окажутся во власти другого циклона. Он будет мощнее предыдущего и также принесет на полуостров сильные снег и ветер.

Наладится погода на Камчатке не раньше 8 декабря.

Кроме того, школьные уроки отменили сразу в нескольких районах Якутии из-за 50-градусных морозов. Как сообщили в дежурно-диспетчерских службах региона, отменены занятия для учеников с 1-го по 9-е классы.

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