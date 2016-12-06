Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

"Сделано с любовью": школьники со всей страны развесили кормушки для птиц

Общество

По всей России прошла акция "Сделано с любовью". В рамках нее школьники из разных уголков страны развесили скворечники и кормушки для птиц в парках, скверах, около своих школ и домов, пишет "Взгляд".

356338.jpeg
Архив Pravda.Ru

Акция прошла 5 декабря, во всемирный день добровольцев. Стоит отметить, что в этот день дети из Российского движения школьников приняли участие не в одном мероприятии, а сразу в нескольких.

Готовить кормушки и скворечники ребята начали с 29 ноября. Именно тогда был дан старт акции. Домики для пернатых можно было делать разных конструкций и из различных материалов.

Фото своих работ дети отправляли на конкурс. Лучшие поделки будут определены в нескольких номинациях: "Семейное творчество", "Кто больше", "Необычная конструкция", "Самая дружная школа". Итоги в РДШ подведут 10 декабря.

Как ранее писала Правда.Ру, в этом октябре российское движение школьников отметило первую годовщину создания. Президент России Владимир Путин подписал указ о создании общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации "Российское движение школьников" 29 октября 2015 года.

Организация была создана в целях "совершенствования государственной политики в области воспитания подрастающего поколения, содействия формированию личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей". Учредителем является федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь).

C 1 сентября движение начало работу в 250 школах РФ во всех российских регионах.

Этой осенью в 70 городах России РДШ провело "добрые уроки". Волонтеры рассказали ученикам четвертых-восьмых классов о формах и основных направлениях добровольчества и пригласили поучаствовать в имеющихся проектах и реализации собственных инициатив.

" Дети и подростки, прошедшие через волонтерские программы, серьезно и позитивно меняются в духовно-нравственном плане, становятся более творческими и деятельными. "Добрые уроки" позволят им ближе понять тему добровольчества и найти для себя интересные формы самореализации", — отметил член координационного совета Российского движения школьников, сопредседатель совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев.

Кроме того, таким образом школьники узнают, в какое положительное русло можно направить свою энергию во время учебы.

Читайте  последние новости  Pravda.Ru  на сегодня

 


Российское движение школьников: возвращение пионерии?
Темы волонтеры школьники российское движение школьников
Комментарии
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Десять причин позавтракать
Здоровье
Десять причин позавтракать
Девять самых сильных продуктов
Красота
Девять самых сильных продуктов
Комментарии
Актуальная аналитика
Открытия
Гроб Господень признан подлинным
Бизнес
Можно ли воскресить советский общепит?
Как отстоять права
Кто охраняет наши парки
Читательский топ
В Крыму не придали значения аресту Украиной "золота скифов"
Украина: Депутаты Рады начинают понимать?
Россия - США: Как будем взаимодействовать в Алеппо
Британский профессор назвал ошибкой подсчет калорий, подсчитывать надо не калории
История про пенсионерку-"антиколлектора" оказалась фальшивкой
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Культура
В Крыму не придали значения аресту Украиной "золота скифов"

Ранее Украина обратилась в Интерпол с просьбой объявить в международный розыск коллекцию скифского золота.

В Крыму не придали значения аресту Украиной "золота скифов"
Украина: Депутаты Рады начинают понимать?
Украина
Украина: Депутаты Рады начинают понимать?
Мир
Россия - США: Как будем взаимодействовать в Алеппо
Здоровье
Британский профессор назвал ошибкой подсчет калорий, подсчитывать надо не калории
Происшествия
Пожилая должница из Перми толкнула коллектора на самоубийство

Женщина звонила коллектору домой, нашла его родных и писала на его двери нецензурные слова.

Пожилая должница из Перми толкнула коллектора на самоубийство
МИД: Крым - не проблема, а Россия. Навсегда
Россия
МИД: Крым - не проблема, а Россия. Навсегда
Украина
На Украине готовят ответ песенному флешмобу "зомбированных кацапов"
Мир
Украина и Литва ответят за хамство первыми
Культура
"Евровидение-2017" вместо неспокойного Киева готов принять Крым

Альтернативой украинской столице для проведения "Евровидения-2017" готов стать Крым.

"Евровидение-2017" вместо неспокойного Киева готов принять Крым
Украина: Депутаты Рады начинают понимать?
Украина
Украина: Депутаты Рады начинают понимать?
Экономика
Иран отказывается от ширпотреба из США
Украина
Порошенко клянется "похоронить СССР" даже ценой войны
Игорь Буккер Гроб Господень признан подлинным Игорь Буккер Юрий Носовский Можно ли воскресить советский общепит? Юрий Носовский Любовь Степушова (Люлько) Маттео Ренци проиграл из-за Крыма Любовь Степушова (Люлько)
Комментарии
Николай Лебединский(Одноклассники) Сядет вместо полета: Украинский музыкант искалечил русского диспетчера
Сергей Кравцов(Mail.Ru) Украина: Депутаты Рады начинают понимать?
Alexandr Litvinov МИД: Крым - не проблема, а Россия. Навсегда
Виктор Гольдмахер История про пенсионерку-"антиколлектора" оказалась фальшивкой
SergePopoff Смена вех: Либералы хотят от Европы "более эффективных" санкций
V H История про пенсионерку-"антиколлектора" оказалась фальшивкой
vkontakte_353971828 Сядут все: В "деле Улюкаева" появятся еще семь чиновников
Игорь Егоров Генерал авиации рассказал о последствиях гибели "Су-33" на "Кузнецове"
ҸӲӅӐӪӋӒӍЪ ҶЎԈӚҨӴӔӍӦԜЪ Историк объяснил, почему россияне мечтают вернуться в СССР
koreisha alexa Смена вех: Либералы хотят от Европы "более эффективных" санкций
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2016, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?