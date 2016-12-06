"Сделано с любовью": школьники со всей страны развесили кормушки для птиц

По всей России прошла акция "Сделано с любовью". В рамках нее школьники из разных уголков страны развесили скворечники и кормушки для птиц в парках, скверах, около своих школ и домов, пишет "Взгляд".

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Акция прошла 5 декабря, во всемирный день добровольцев. Стоит отметить, что в этот день дети из Российского движения школьников приняли участие не в одном мероприятии, а сразу в нескольких.

Готовить кормушки и скворечники ребята начали с 29 ноября. Именно тогда был дан старт акции. Домики для пернатых можно было делать разных конструкций и из различных материалов.

Фото своих работ дети отправляли на конкурс. Лучшие поделки будут определены в нескольких номинациях: "Семейное творчество", "Кто больше", "Необычная конструкция", "Самая дружная школа". Итоги в РДШ подведут 10 декабря.

Как ранее писала Правда.Ру, в этом октябре российское движение школьников отметило первую годовщину создания. Президент России Владимир Путин подписал указ о создании общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации "Российское движение школьников" 29 октября 2015 года.

Организация была создана в целях "совершенствования государственной политики в области воспитания подрастающего поколения, содействия формированию личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей". Учредителем является федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь).

C 1 сентября движение начало работу в 250 школах РФ во всех российских регионах.

Этой осенью в 70 городах России РДШ провело "добрые уроки". Волонтеры рассказали ученикам четвертых-восьмых классов о формах и основных направлениях добровольчества и пригласили поучаствовать в имеющихся проектах и реализации собственных инициатив.

" Дети и подростки, прошедшие через волонтерские программы, серьезно и позитивно меняются в духовно-нравственном плане, становятся более творческими и деятельными. "Добрые уроки" позволят им ближе понять тему добровольчества и найти для себя интересные формы самореализации", — отметил член координационного совета Российского движения школьников, сопредседатель совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев.

Кроме того, таким образом школьники узнают, в какое положительное русло можно направить свою энергию во время учебы.

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