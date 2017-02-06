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Трамп объявил фальшивыми все негативные итоги соцопросов

Общество

 

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Фото: AP

Американский президент Дональд Трамп назвал фальшивыми все опросы, показавшие негативные для руководства страны результаты. Об этом он написал в своем твиттере.

"Все опросы, давшие негативные результаты, — дезинформация, как и опросы CNN, ABC, NBC на выборах. Простите, люди хотят безопасность на границах и усиленную проверку", — отметил президент США.

Согласно данным опроса общественного мнения Reuters/Ipsos, проведенным после принятия скандального указа Трампа о мигрантах, американское общество разделилось по вопросу о временном запрете на въезд в страну гражданам семи государств. По результатам опроса, 49% респондентов согласны с указом Трампа, 41% не согласны с ним, 10% затруднились с ответом.

На днях были обнародованы результаты еще одного любопытного опроса, проведенного в США. Выяснилось, что результаты президентских выборов в способствовали ухудшению отношений 40% американцев с кем-либо из родных или друзей. Исследование было проведено социологической службой Расмуссена.

50% граждан США сообщили, что после восьмилетнего правления демократической, администрации Барака Обамы США "стали более разобщены", еще 77% заявили, что американцы теперь "менее терпимо" относятся к политическим взглядам друг друга.

Только 11% американцев считают, что уровень политической толерантности в США возрос, хотя именно эти оптимисты чаще других жаловались на подпорченные отношения с родными и близкими.

Кстати, что касается России, последние опросы свидетельствуют о хорошем отношении американцев к русским. Согласно данным опроса влиятельной социологической службы ABC News, которая ранее никогда не была замечена в позитивном отношении к Москве, консервативные и религиозные американцы, а также жители сельских районов США стали лучше относиться к России.

Всем участникам исследования задавался вопрос: "Как вы думаете, подход Трампа к России чрезмерно дружественный, чрезмерно конфронтационный или правильный?" В итоге 75% из опрошенных республиканцев положительно оценили подход нового президента США, и лишь 15% отметили, что он "чрезмерно дружественный". Демократы оказались настроены более негативно: 68% американцев-демократов сказали, что подход Дональда Трампа к России "чрезмерно дружественный".

Недавно Правда. Ру сообщала, что треть жителей Америки считают Россию "недружественным государством", еще 22% рассматривают ее как "врага" Соединенных Штатов, свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией YouGov.

Четверть опрошенных не смогли определиться со своей оценкой отношений Москвы и Вашингтона. При этом каждый пятый назвал Россию "союзником" или "дружественным государством" по отношению к США.

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