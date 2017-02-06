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Источник Правда.Ру

В России разработали уникальный метод утилизации отходов

Общество

 

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Источник фото: архив Правды.Ру

Председатель партии "Зеленые" обратится Анатолий Панфилов в ОНФ с просьбой рассказать президенту России о новой технологии утилизации отходов.

О новой технологии рассказал генеральный директор "ЭкоТехноМенеджмент групп" Олег Приймак. По его словам, оборудование само распознает вид материала, примерно треть отходов перерабатывается. То есть сортировать мусор в этом случае не нужно. Подобные комплексы уже работают в Костромской области, Белгороде и Владимире.

"Давайте подготовим документы, попросим сопредседателя ОНФ доложить (президенту России Владимиру) Путину, надо действительно объяснить правительству, президенту доложить, что надо такие технологии внедрять", — сказал Панфилов на пресс-конференции ТАСС.

Напомним, в конце января Правда.Ру сообщала о том, что активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) начинают проект по борьбе с незаконными свалками "Генеральная уборка".

По данным ОНФ, в России сейчас около 20 тысяч незаконных свалок, половина из которых — небольшие и стихийно возникающие. Общественники предлагают не просто выявлять такие места, но и добиваться их ликвидации, обращаться в надзорные органы и к представителям власти, привлекать волонтеров.

По словам сопредседателя Центрального штаба ОНФ, главы комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Ольги Тимофеевой, все материалы, полученные в рамках проекта, лягут в основу "Интерактивной карты свалок", которую должны будут использовать региональные власти для ликвидации незаконных мусорных полигонов.

В свою очередь, координатор проекта "Генеральная уборка" депутат Госдумы Владимир Гутенев отметил, что "Интерактивная карта свалок" будет привязана к "Яндекс-картам" и охватит все субъекты РФ. То есть сообщить о мусоре сможет любой житель России.

Добавим, экология — одно из приоритетных направлений работы ОНФ в будущем году. Сопредседатель центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы Ольга Тимофеева рассказала о проектах ОНФ в рамках предстоящего Года экологии.

Работа будет продолжена как по уже существующим проектам, так и по новым.

"Мы планируем запустить "Зеленый щит" — в рамках этого проекта усилия будут сосредоточены на сохранении и развитии лесопарковых зон внутри и вокруг населенных пунктов", — сказала Тимофеева.

Правда.Ру уже сообщала о проекте "Зеленый щит". Вступивший в силу с 1 января закон о "зелёном щите" предусматривает создание защитных лесопарковых зон по инициативе общественности.

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