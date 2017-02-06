В Госдуме согласны похоронить "Евровидение" из-за Украины

скриншот с видео на youtube

Организаторы "Евровидения" вопреки своим же правилам одобрили проведение конкурса в стране, где вовсю идут боевые действия. К слову, это не первый подобный случай. В прошлом году они уже нарушили правила, пустив на конкурс Джамилю с политической песней про Крым, хотя не раз говорили о том, что они "вне политики".

Кроме того, на Украине заявили, что сформированные еще три года назад "черные списки" российских артистов, которым запрещен въезд в страну, будут действовать и во время проведения "Евровидения". Что самое удивительное, их поддержали и организаторы музыкального конкурса, сославшись на "гарантии от Украины", что все желающие присутствовать на "Евровидении".

Что происходит с конкурсом? На вопросы Правды.Ру ответил заместитель председателя комитета ГД по культуре Александр Шолохов.

— "Евровидение" совсем превратилось в инструмент для политики?

— К сожалению, эти тенденции есть практически у всех международных конкурсов. И таковым можно назвать Нобелевскую премию. Даже она, мы видим, последнее время приобретает заметный политический оттенок. Это веяние нашего времени, и его примета. Тут комментарий достаточно прост. Да, это есть. Говорить, хорошо это или плохо, по-моему, бессмысленно. Конечно, это дискредитирует любой конкурс. И вообще, в любом деле отступление от устава, от правил, которые прописаны, совершенно недопустимо, иначе о каком конкурсе можно говорить.

— Организаторы всегда заявляли, что конкурс вне политики, и тут же поддерживают запрет Киева на въезд российским артистам, которые якобы угрожают национальной безопасности Украины…

— Это всегда делается именно так. С одной стороны, заявляется о полной беспристрастности, о том, что никакие иные, кроме творческих составляющих не учитываются. Но, на самом деле, мы четко видим обратное, и я еще раз повторюсь, что это не только для "Евровидения" характерно, но и для большинства международных конкурсов последнего времени.

— Получается та же ситуация, что и в спорте?

— Спорт — это тоже конкурс. Назовем это соревнованием. И если мы назовем "Евровидение" соревнованием, то никакой разницы не будет. Просто в спорте это еще более очевидно, когда правила игры меняются после выхода на поле.

— Почему бы честно не переименоваться в смотр политической песни и никому не морочить голову?

— В общем-то, да. Вы можете выступить с такой инициативой, я думаю, многие вас поддержат.

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