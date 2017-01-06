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Источник Правда.Ру

Папа Франциск заклеил камеру на планшете

Общество

На планшете папы римского Франциска заклеена передняя камера на планшете iPad, сообщает Mashable. Фото главы католической церкви с гаджетом сначало вилось в ватиканских газетах.

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фото: твиттер

Пользователи соцсетей заметили, что для планшета использовали специальную наклейку с гербом Ватикана. По общему предположению, камеру папе римскому заклеили для безопасности, чтобы возможные хакеры не смогли удалённо управлять камерой и делать фотографии и видео Франциска без его ведома, передает "Лайф".

Напомним, ранее экс-сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден дал несколько советов, как частично обезопасить себя от глобальной слежки или хакеров.

По его словам, одно из правил — заклеивать лентой камеру на ноутбуках.

"Если вы используете пластырь, это не испортит ваш компьютер. Если вам нужно использовать камеру, просто отклейте ленту", — рассказал Эдвард Сноуден.

Также бывший сотрудник ЦРУ посоветовал не использовать один пароль для нескольких интернет-сайтов. При взломе одного из них, украденный пароль может быть применен к различным ресурсам и социальным сетям.

Чтобы ваш телефон не прослушивали, необходимо, по мнению Сноудена, использовать программы кодирования. "Вы можете использовать зашифрованные программы связи для звонков, которые сейчас бесплатны", — рассказал он.

К слову, недавно спецслужбы США пообещали обнародовать число американцев, за которыми следили по ошибке. Данные о слежке потребовал предоставить юридический комитет палаты представителей конгресса. В Нацразведке получение письма законодателей подтвердили, однако отказались от комментариев.

У конгресса обычно нет вопросов к спецслужбам относительно слежки за иностранцами, но перехват сообщений американцев вызывает обеспокоенность. Спецслужбы, в свою очередь, заявляют, что проблематично отделить местный интернет-трафик от мирового.

Отмечается, что информация о точном числе появится в начале 2017 года, предположительно, уже в январе. В офисе Клэппера отказались комментировать эти сообщения, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Федеральное бюро расследований США вело слежку за американским боксёром Мохаммедом Али. ФБР фиксировало публичные заявления спортсмена и собирало информацию о его частной жизни.

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Полезные советы от Сноудена: Как защитить себя от слежки и прослушки
Темы Папа Римский Эдвард Сноуден
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